Planas rechaza que la subida del precio de los huevos se deba solo a la gripe aviar

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha hablado este sábado sobre la crisis de la gripe aviar y la subida del precio de los huevos. Lo ha hecho durante la celebración de la Feria del Jamón de Los Pedroches, que tiene lugar en Villanueva de Córdoba hasta este domingo.

Sobre el precio de los huevos, que lleva disparado desde hace más de un año, Planas ha rechazado que se deba únicamente a la crisis de la gripe aviar, con cada vez más casos detectados. Según el ministro, "en los últimos tres años ha habido más demanda del producto porque se prescribe como algo positivo".

Imagen de archivo de huevos en el lineal de un supermercado Deza. / CÓRDOBA

En este sentido, Planas ha ligado la subida de los precios a un incremento del consumo, aunque ha reconocido que si a eso "se une alguna incidencia, se pueden producir subidas de precio". Con ello, el ministro entiende que la inflación de este alimento "no es solo por la gripe aviar", a la vez que también ha admitido que en las últimas semanas ha habido que matar a más de dos millones de gallinas ponedoras.

Mensaje de tranquilidad y vigilancia

Ante el incremento de casos de aves afectadas, el ministro de Agricultura también ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad, pero también de vigilancia. Planas también ha recordado que este próximo lunes entra en vigor la resolución que prohíbe la cría de aves de corral al aire libre en varios territorios de España.

Sobre las últimas novedades de este asunto en Córdoba, el zoológico de la capital ha cerrado al público las pajareras de inmersión y ha vaciado los estanques de mayor afinidad para los ánades reales. Todo ello, como medida preventiva ante un posible caso de gripe aviar tras la muerte de un ñandú. El ministro Planas ha señalado que se trata no solo de un problema de producción, sino también de salud pública, reseñando que "se han producido recientemente concentraciones en parques públicos o zoológicos" por lo que entiende que "hay que llevar un gran cuidado".