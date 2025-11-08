Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Campo

Planas rechaza que la subida del precio de los huevos se deba solo a la gripe aviar

El ministro de Agricultura lanza en Córdoba un mensaje de tranquilidad, pero también de vigilancia, ante el aumento de casos

Imagen de archivo de una granja de pollos.

Imagen de archivo de una granja de pollos. / ABIR ABDULLAH

Noelia Santos

Antonio Manuel Caballero

Villanueva de Córdoba

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha hablado este sábado sobre la crisis de la gripe aviar y la subida del precio de los huevos. Lo ha hecho durante la celebración de la Feria del Jamón de Los Pedroches, que tiene lugar en Villanueva de Córdoba hasta este domingo.

Sobre el precio de los huevos, que lleva disparado desde hace más de un año, Planas ha rechazado que se deba únicamente a la crisis de la gripe aviar, con cada vez más casos detectados. Según el ministro, "en los últimos tres años ha habido más demanda del producto porque se prescribe como algo positivo".

Supermercado Deza. Huevos. Coronavirus. Córdoba

Imagen de archivo de huevos en el lineal de un supermercado Deza. / CÓRDOBA

En este sentido, Planas ha ligado la subida de los precios a un incremento del consumo, aunque ha reconocido que si a eso "se une alguna incidencia, se pueden producir subidas de precio". Con ello, el ministro entiende que la inflación de este alimento "no es solo por la gripe aviar", a la vez que también ha admitido que en las últimas semanas ha habido que matar a más de dos millones de gallinas ponedoras.

Mensaje de tranquilidad y vigilancia

Ante el incremento de casos de aves afectadas, el ministro de Agricultura también ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad, pero también de vigilancia. Planas también ha recordado que este próximo lunes entra en vigor la resolución que prohíbe la cría de aves de corral al aire libre en varios territorios de España.

Noticias relacionadas y más

Sobre las últimas novedades de este asunto en Córdoba, el zoológico de la capital ha cerrado al público las pajareras de inmersión y ha vaciado los estanques de mayor afinidad para los ánades reales. Todo ello, como medida preventiva ante un posible caso de gripe aviar tras la muerte de un ñandú. El ministro Planas ha señalado que se trata no solo de un problema de producción, sino también de salud pública, reseñando que "se han producido recientemente concentraciones en parques públicos o zoológicos" por lo que entiende que "hay que llevar un gran cuidado".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aviserrano empezará a buscar 300 perfiles técnicos en La Carlota desde diciembre
  2. El arroz más grande de Andalucía se sirve en Montilla
  3. Túnel del Jamón, IA y tres mujeres cortadoras: así será la Feria del Ibérico de Villanueva de Córdoba
  4. La macrooperación contra el narcotráfico en Bujalance se salda con diez detenidos, dos de ellos ingresados en prisión
  5. El Supremo confirma la absolución de nueve acusados de estafar en la venta de una finca que nunca se construyó en Rute
  6. Golpe al narcotráfico en Baena: siete puntos desmantelados y gran cantidad de droga y dinero intervenidos
  7. Agroibérica de Pozoblanco gana por tercera vez el concurso al mejor jamón de Los Pedroches
  8. La Diputación de Córdoba destina 500.000 euros a mejorar el drenaje de una calle de Fernán Núñez afectada por las borrascas de marzo

Planas insiste en que la rebaja de la pureza del jamón ibérico pretendida por Guijuelo es legal

Planas insiste en que la rebaja de la pureza del jamón ibérico pretendida por Guijuelo es legal

Planas rechaza que la subida del precio de los huevos se deba solo a la gripe aviar

Planas rechaza que la subida del precio de los huevos se deba solo a la gripe aviar

Expomiel 2025: el néctar cordobés vuelve a conquistar a los visitantes

Expomiel 2025: el néctar cordobés vuelve a conquistar a los visitantes

El Gobierno recula y anuncia que incluirá al norte de Córdoba en la planificación eléctrica

El Gobierno recula y anuncia que incluirá al norte de Córdoba en la planificación eléctrica

Las nubes dejan más de 2 litros de madrugada en Córdoba y dan paso al frío: así será la bajada de las temperaturas

Las nubes dejan más de 2 litros de madrugada en Córdoba y dan paso al frío: así será la bajada de las temperaturas

Historiadores analizan en Montilla la «leyenda negra» de la conquista de América

Historiadores analizan en Montilla la «leyenda negra» de la conquista de América

Palma del Río mira a los siglos XVI y XVII en las Jornadas de Historia Cardenal Portocarrero

Palma del Río mira a los siglos XVI y XVII en las Jornadas de Historia Cardenal Portocarrero

El Ayuntamiento de Lucena regula mediante un bando los cotillones y fiestas de Navidad

El Ayuntamiento de Lucena regula mediante un bando los cotillones y fiestas de Navidad
Tracking Pixel Contents