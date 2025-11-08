Planas insiste en que la rebaja de la pureza del jamón ibérico pretendida por Guijuelo es legal

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se ha reunido este sábado con la denominación de origen protegida (DOP) Los Pedroches en el marco de la celebración Feria del Jamón de Los Pedroches 2025, que se celebra hasta este domingo en Villanueva de Córdoba. Lo ha hecho en pleno desarrollo de las intenciones de la DOP de Guijuelo de modificar sus pliegos y amparar a animales cruzados con solo un 50% de raza ibérica. Unas pretensiones que han hecho alzar la voz a las DOP de Los Pedroches y Jabugo, en Andalucía, y también a Dehesa Extremadura.

Planas ha vuelto a insistir en que la modificación pretendida por Guijuelo "se encuadra en la legislación vigente", recordando que se trata de una norma "anterior, incluso, a que España y la Unión Europea regularan las DOP y las indicaciones geográficas". En este sentido, el ministro ha recordado que como administración, el Ministerio de Agricultura "está obligado por las normas nacionales y europeas" a autorizar lo que quiere Guijuelo, y que así se lo ha remarcado incluso la Abogación del Estado, a quien se elevó una consulta en este sentido. Sí entiende Planas, o al menos así lo ha indicado, que tanto Los Pedroches como Jabugo acudan a los tribunales por este tema, porque es "legítimo".

Calidad y comercialización

El ministro ha querido diferenciar entre calidad y comercialización, asegurando que lo que quiere Guijuelo solo compete a lo segundo. En este punto, ha dicho que el Ministerio de Agricultura siempre va a apostar por la máxima calidad del jamón ibérico y ha asegurado que "mientras yo sea ministro, no habrá ninguna modificación unilateral que vaya en detrimento de la norma de calidad". Sin embargo, ha apostillado, "no estoy hablando de las condiciones relativas a la comercialización, que es el tema que se ha planteado en las últimas semanas", lo que en su opinión es lo que tiene que ver con Guijuelo.

Un plato de jamón. / A. J. GONZÁLEZ

También ha continuado Planas señalando que su ministerio siempre va a tener como referencia al jamón "100% ibérico" aunque sea, dentro del conjunto, "una categoría que implique a un porcentaje limitado". Ha anunciado, además, campañas de promoción exterior de este producto y el beneficio que podrá suponer en su producción el acuerdo con Mercosur.