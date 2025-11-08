El Gobierno recula y anuncia que incluirá al norte de Córdoba en la planificación eléctrica

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado este sábado que, finalmente, el Ministerio para la Transición Ecológica sí incluirá al norte de la provincia de Córdoba en la planificación eléctrica del marco 2025-2030, iniciativa que había quedado descartada en el primer borrador, ahora en audiencia pública.

Montero ha hecho estas declaraciones en Villanueva de Córdoba, donde se celebra la Feria del Jamón de Los Pedroches. Allí, ha dicho que "vamos a incorporar en el mapa definitivo este mallado de la red eléctrica que va a permitir duplicar la capacidad de pico de demanda", lo que beneficiará, principalmente, a las comarcas de Los Pedroches y el Guadiato.

La conexión que pedía el norte de Córdoba

Cabe recordar que entre los proyectos incluidos en esa planificación, y dados a conocer a principios de octubre, no se nombraba la conexión Lancha-Peñarroya-Maguilla, la que permitiría activar los desarrollos a las comarcas ya nombradas. Sí se hablaba de la necesidad de llevarla a cabo, pero el ministerio de Sara Aagesen lo relegaba a después de 2030.

Tanto la Junta de Andalucía como la Diputación mostraron su profundo malestar ante esta decisión y anunciaron su intención de que el proyecto se incluyera durante el periodo de alegaciones.

Atender la demanda de los alcaldes de la zona

Ayer mismo, el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, ya dejaba entrever la posibilidad de que los desarrollos de potencia en el norte de Córdoba se incluyeran en la planificación, algo que ha terminado por confirmar la ministra de Hacienda. Según ha reconocido Montero, "los alcaldes de la comarca llevan tiempo demandando que se anticipara y que se hiciera una inversión en el mallado eléctrico de las comarcas de Los Pedroches y el Guadiato y que, por tanto, pudiéramos anticipar la inversión que estaba prevista a partir del año 2030". Después, ha añadido que "tengo el placer de poder comunicar en esta mañana que, efectivamente, el Gobierno de España va a anticipar esa inversión".

Para la vicepresidenta primera del Gobierno esta inclusión permitirá "atender los requerimientos tanto de garantía de suministro para la ininterrumpibilidad de la red", como también dar "la posibilidad de que se puedan albergar proyectos de inversión que requieran de esas fuentes energéticas y que pudieran tener un límite a la hora de instalarse".

Inversión y horizonte temporal

También ha avanzado la ministra de Hacienda que la inversión necesaria para materializar esta promesa será de 100 millones de euros y ha asegurado que estará terminada en el año 2030.