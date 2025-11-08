Reportaje
Feria del Jamón Ibérico de Los Pedroches: atraídos por el mejor producto
La jornada del sábado de la Feria del Jamón de Villanueva de Córdoba reúne a miles de personas
Miles de personas visitan este sábado la Feria del Jamón 100% Ibérico de Bellota de Los Pedroches, en Villanueva de Córdoba, con una afluencia de público de diferentes procedencias que llena la carpa de degustación. Este evento, que comenzó el jueves y finaliza este domingo, atrae a personas de diferentes lugares de España, como Madrid, Valencia, Barcelona, Cantabria, Extremadura, Castilla-La Mancha y de toda Andalucía.
Alberto Santiago y una docena de amigos han venido desde Málaga por vez primera y señalaban que la feria «es una maravilla, hemos probado casi todos los jamones y todos están exquisitos». Desde Madrid, ha acudido Eusebio González, que repite visita y confirmaba que «esto sí es jamón del bueno y además lo disfrutamos recién cortado y a un precio razonable». Ramón Rodríguez, desde Andújar, indicaba que «es la segunda vez que venimos y esto es una pasada, espectacular».
Los precios de la Feria del Jamón 2025
Los platos de jamón de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Los Pedroches, cortado al instante, se pueden conseguir por 12 euros la ración de unos 80 gramos. También se pueden probar con los bonos de degustación por 20 euros que se venden en la feria y que incluyen dos platos de jamón de la DOP o diez montaditos de lomo en caña o de paleta ibérica.
Otra opción diferente de probar el jamón es participar en el Túnel del Jamón, que se ubica en un espacio acotado del pabellón municipal, y donde por 15 euros el público sentado vive una experiencia explicativa sobre el producto, las añadas y los cortes. Una experiencia divertida y sensorial con los sonidos que evocan a la dehesa y dónde se pueden degustar diez de los jamones amparados por la DOP con técnicos especializados en el mundo de este producto y en las experiencia sensoriales.
Reunión de la mesa de porcino
Este sábado se ha reunido también la mesa de porcino de la Lonja de Los Pedroches, cuyo presidente, Pedro Rubio, ha indicado que se había acordado establecer una subida de precios del 5% «y ha sido fruto del acuerdo entre industriales y ganaderos». También señaló que «somos referencia en España y en muchos ámbitos están pendientes de lo que aquí se fija».
Dos carpas y mucho jamón
En esta 25 edición hay dos grandes carpas, situadas junto al pabellón municipal y al IES La Jara. La carpa de degustación, de 2.000 metros cuadrados, y que en la noche del viernes acogió un exitoso concierto de Isabel Aaiún, cuenta con espacio para servir los platos de jamón y la bebida con siete empresas allí instaladas con sus barras. La segunda carpa es la de exposición, de unos 2.500 metros cuadrados, donde cuentan con estand Agroibérica de Pozoblanco, Belloterra Delicatessen, Covap, Dehesa de Campo Alto, Dehesas Reunidas, Embutidos Camilo Ríos, Familia Moreno, Ibesa, Jamones Era Alta y Señorío de Los Pedroches. En este espacio se desarrollará este domingo el concurso nacional de cortadores y la entrega de premios. En el exterior se ubican distintas empresas jamoneras y también hay puestos de empresas artesanas y gastronómicas.
La jornada ha transcurrido con un gran ambiente, también con un campeonato de tiraje de cerveza, un showcooking y actuaciones musicales. Además, ha habido rutas de senderismo o paseos en tren o en coche de caballos.
Este domingo, además, el diseñador hinojoseño José Perea realizará una exhibición de costura en directo. Como señalaba el alcalde, Isaac Reyes, «en este evento hay jamón, pero también mucho más».
