La Diputación mejora el espacio deportivo del colegio de La Granjuela

El delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, informó a la alcaldesa de La Granjuela, Montserrat Paz, sobre la obra de adecuación y mejora de la pista deportiva del colegio de la localidad, «intervención cuyo proyecto se encuentra en la fase final de redacción y que contará con una inversión de 267.961,15 euros».

Así lo detalló Lorite, quien añadió que «esta acción se enmarca en el Plan Provincial de Obras y Servicios de Competencia Municipal 2024-2027 y tiene como objetivo atender la demanda que se nos planteaba desde el Ayuntamiento para dotar de unas instalaciones deportivas adecuadas al colegio de la localidad, tanto para uso deportivo como para zona de recreo».

Asimismo, continuó Andrés Lorite, «se dota de una nueva configuración al espacio de recreo del centro educativo de La Granjuela, dotándolo de pavimentos de colores y juegos, además de readaptar los espacios distribuidores dotándolos de itinerarios accesibles».