El Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo anuncia una bajada del IBI para 2026
Las facturas a proveedores se abonan en menos de 9 días, muy por debajo de la media nacional
El Pleno del Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo correspondiente al mes, en el que se dio cuenta de los datos de la liquidación trimestral del consistorio, reflejó el excelente trabajo de gestión económica que se está llevando a cabo, logrando que el Ayuntamiento abone las facturas a sus proveedores en menos de 9 días, un plazo muy por debajo de la media nacional y que demuestra el compromiso con la eficiencia y la seriedad en la administración de los recursos públicos.
Además, la liquidación confirmó que el Ayuntamiento cumple con la estabilidad presupuestaria, garantizando unas cuentas saneadas y una gestión responsable del dinero de todos los vecinos y vecinas.
Durante la sesión plenaria también se aprobó la propuesta del equipo de gobierno de reducir el tipo impositivo del IBI del 0,96 al 0,93. Una medida que supondrá un ahorro directo para todos los hogares del municipio a partir de 2026. Esta bajada de impuestos ha sido posible gracias a la contención del gasto y a la eliminación de los excesos de épocas anteriores, sin que ello suponga recortes en servicios ni en gasto social. El equipo de gobierno quiso destacar que todos estos logros se alcanzaron en tan solo nueve meses al frente del Ayuntamiento.
