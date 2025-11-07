Lotería y apuestas
La suerte repite en Palma del Río: otro premio más para la administración de la calle Ancha
El segundo premio de la Lotería Nacional del jueves reparte 60.000 euros al número en una administración que ya es todo un talismán.
Palma del Río vuelve a estar de enhorabuena. El segundo premio del sorteo de la Lotería Nacional de este ayer, jueves, 6 de noviembre, volvió a a caer en la administración número 1 de la localidad, situada en el 69 de la calle Ancha, que ya acumula más de una decena de premios en los últimos años.
El número agraciado ha sido el 7.585, con 60.000 euros al número (6.000 por décimo), un buen pellizco para los afortunados que confiaron en su suerte.
Este segundo premio también ha sonreído a otras 13 ciudades españolas. El primer premio, el 87.410, ha viajado hasta Badajoz, Granada, Ciudad Real e Islas Baleares.
