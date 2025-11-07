Rute consolida su campaña de Navidad con el aval de los 109.000 visitantes del año pasado

Desde el pasado 12 de octubre Rute afronta la campaña de Navidad, en la que hasta principios de enero espera atraer a más de 100.000 visitantes. Se trata del periodo turístico más importante para la localidad gracias a su sector agroalimentario tradicional de los mantecados, turrones, anisados y licores, jamones y embutidos y aceites, íntimamente unido a su red de museos y otros atractivos que han consolidado a la localidad como destino turístico de interior bajo el lema Rute, corazón de la Navidad'

En las instalaciones del Museo del Anís y Destilerías Duende, Rute ha inaugurado oficialmente la campaña turística con la presencia del consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal; el presidente de Diputación, Salvador Fuentes, y representantes institucionales y del sector empresarial de la comarca. El alcalde, David Ruiz, ha subrayado el papel esencial que juega el sector turístico en el desarrollo económico y social del municipio, destacando la colaboración ejemplar entre el Ayuntamiento y las empresas locales.

Municipio turístico

"Cada visitante que llega a Rute debe sentirse bien acogido, bien atendido y marcharse con el deseo de volver", ha afirmado el regidor ruteño, señalando que "ese es el mejor indicador de éxito para una campaña como la nuestra". Ruiz Cobos ha agradecido "el esfuerzo, la constancia y la pasión de los empresarios y trabajadores que hacen posible que Rute suene, cada Navidad, en toda España", y ha destacado igualmente "la capacidad de innovación y renovación que caracteriza cada edición de la campaña". El alcalde recordó que desde el pasado mes de junio Rute ha revalidado por otros cinco años el distintivo de Municipio Turístico de Andalucía.

El alcalde de Rute, David Ruiz, durante su intervención en la apertura de la campaña navideña. / Padilla

Fue el consejero de Turismo quien ofreció los datos de la pasada campaña de Navidad en Rute, donde se contabilizaron mediante la medición de la telefonía móvil una cifra que alcanzó, en los tres meses que dura, los 109.000 visitantes. Bernal confirmó, además, a la provincia de Córdoba como la provincia mejor valorada de Andalucía por los turistas, con una puntuación de 9 sobre 10, con la llegada a toda la provincia en lo que llevamos de año de 1,6 millones de visitantes. Para el consejero, "Rute destila dulzura y es ejemplo de tradición e innovación", clave para el turismo, dijo.

En la misma línea se manifestó el presidente de Diputación, Salvador Fuentes. “Sois un modelo a seguir”, destacó. Porque los flujos turísticos en estos momentos buscan “motivos diferentes que unan cultura, experiencia y tradición”.

Autoridades y representantes del sector, a las puertas del Museo del Anís de Rute. / Padilla

La marca Subbética

Por su parte, Anselmo Córdoba, director del Museo del Anís, defendió los atractivos de Rute siempre dentro de "la marca Subbética", que van más allá de la campaña, con otras fechas muy importantes para los visitantes como en el carnaval o los patios de mayo, que además incluyen las fiestas de la Virgen de la Cabeza, catalogadas como de Interés Turístico de Andalucía.

Anselmo Córdoba puso en valor el esfuerzo del sector empresarial local involucrado con el turismo y su coordinación con instituciones públicas como el Ayuntamiento, la Diputación y la Junta.

El acto de apertura de la temporada navideña finalizó con un brindis con anís de Rute y con el primer ¡Feliz Navidad!