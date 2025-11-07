Historiadores analizan en Montilla la «leyenda negra» de la conquista de América

El Ayuntamiento de Montilla ha celebrado este viernes una nueva edición de las Jornadas Históricas, una cita cultural y académica que regresa a la localidad con el propósito de seguir ahondando en los grandes episodios de la historia. Bajo el título Buscando una nueva ruta. La falsificación de una crónica, el encuentro se desarrolló en el castillo de El Gran Capitán, un espacio que se consolida como referente de la divulgación histórica en la provincia.

El Ayuntamiento, en colaboración con la Universidad de Córdoba, impulsa así un foro que, cada año, logra reunir a especialistas, docentes y ciudadanos interesados en conocer, desde el rigor y la reflexión, los acontecimientos que marcaron la identidad cultural del mundo hispano. En esta ocasión, el debate giró en torno al descubrimiento y colonización de América, abordado desde una perspectiva crítica y multidisciplinar.

El alcalde, Rafael Llamas, afirmó que esta cita «es una oportunidad para profundizar, desde el rigor científico, en episodios esenciales de nuestra historia y que siguen generando debate más de cinco siglos después».

Episodios singulares de la colonización

El catedrático Francisco Montes, coordinador de las jornadas, explicó que el programa pretendía ofrecer «una visión amplia y documentada sobre el proceso de descubrimiento y colonización, evitando lugares comunes y revisando episodios singulares desde el punto de vista histórico, jurídico y cartográfico».

Por su parte, el cronista oficial de Montilla, José Rey García, señaló que el tema elegido para este año «está de plena actualidad, con un debate vivo entre historiadores hispanoamericanos sobre la visión y la interpretación de aquel periodo».