Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En el Castillo de El Gran Capitán

Historiadores analizan en Montilla la «leyenda negra» de la conquista de América

El Ayuntamiento y la Universidad de Córdoba celebran en el castillo sus Jornadas de Historia

Acto inaugural de las Jornadas de Historia en Montilla.

Acto inaugural de las Jornadas de Historia en Montilla. / José Antonio Aguilar

Juan Pablo Bellido

Juan Pablo Bellido

Montilla

El Ayuntamiento de Montilla ha celebrado este viernes una nueva edición de las Jornadas Históricas, una cita cultural y académica que regresa a la localidad con el propósito de seguir ahondando en los grandes episodios de la historia. Bajo el título Buscando una nueva ruta. La falsificación de una crónica, el encuentro se desarrolló en el castillo de El Gran Capitán, un espacio que se consolida como referente de la divulgación histórica en la provincia.

El Ayuntamiento, en colaboración con la Universidad de Córdoba, impulsa así un foro que, cada año, logra reunir a especialistas, docentes y ciudadanos interesados en conocer, desde el rigor y la reflexión, los acontecimientos que marcaron la identidad cultural del mundo hispano. En esta ocasión, el debate giró en torno al descubrimiento y colonización de América, abordado desde una perspectiva crítica y multidisciplinar.

El alcalde, Rafael Llamas, afirmó que esta cita «es una oportunidad para profundizar, desde el rigor científico, en episodios esenciales de nuestra historia y que siguen generando debate más de cinco siglos después».

Episodios singulares de la colonización

El catedrático Francisco Montes, coordinador de las jornadas, explicó que el programa pretendía ofrecer «una visión amplia y documentada sobre el proceso de descubrimiento y colonización, evitando lugares comunes y revisando episodios singulares desde el punto de vista histórico, jurídico y cartográfico».

Por su parte, el cronista oficial de Montilla, José Rey García, señaló que el tema elegido para este año «está de plena actualidad, con un debate vivo entre historiadores hispanoamericanos sobre la visión y la interpretación de aquel periodo».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El arroz más grande de Andalucía se sirve en Montilla
  2. Aviserrano empezará a buscar 300 perfiles técnicos en La Carlota desde diciembre
  3. Un fallecido y dos heridos graves en un accidente en la N-432 a la altura de Espiel
  4. Túnel del Jamón, IA y tres mujeres cortadoras: así será la Feria del Ibérico de Villanueva de Córdoba
  5. La macrooperación contra el narcotráfico en Bujalance se salda con diez detenidos, dos de ellos ingresados en prisión
  6. Golpe al narcotráfico en Baena: siete puntos desmantelados y gran cantidad de droga y dinero intervenidos
  7. Arden dos vehículos en un parking subterráneo de Priego de Córdoba
  8. La Diputación de Córdoba destina 500.000 euros a mejorar el drenaje de una calle de Fernán Núñez afectada por las borrascas de marzo

Historiadores analizan en Montilla la «leyenda negra» de la conquista de América

Historiadores analizan en Montilla la «leyenda negra» de la conquista de América

Palma del Río mira a los siglos XVI y XVII en las Jornadas de Historia Cardenal Portocarrero

Palma del Río mira a los siglos XVI y XVII en las Jornadas de Historia Cardenal Portocarrero

El Ayuntamiento de Lucena regula mediante un bando los cotillones y fiestas de Navidad

El Ayuntamiento de Lucena regula mediante un bando los cotillones y fiestas de Navidad

Agroibérica de Pozoblanco gana por tercera vez el concurso al mejor jamón de Los Pedroches

Los apicultores declaran la guerra a la miel 'de mentira' en los supermercados: "Que no engañen"

Los apicultores declaran la guerra a la miel 'de mentira' en los supermercados: "Que no engañen"

El Ayuntamiento de Puente Genil licita el suministro de golosinas de la Cabalgata de Reyes

El Ayuntamiento de Puente Genil licita el suministro de golosinas de la Cabalgata de Reyes

Rute consolida su campaña de Navidad con el aval de los 109.000 visitantes del año pasado

Rute consolida su campaña de Navidad con el aval de los 109.000 visitantes del año pasado

Ya es definitivo: la Diputación congela las tarifas del agua y la basura tras el rechazo de la oposición

Tracking Pixel Contents