La Guardia Civil desarticula una red que estafó más de medio millón a través de internet

La Guardia Civil ha destapado una estafa informática de 552.000 euros que afectó a tres empresas olivareras de Córdoba y a una de Sevilla, todas dedicadas a la venta de aceitunas y aceite de oliva. Así lo indica la Benemérita en un comunicado, en el que señala que el Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) descubrió que los delincuentes habían logrado colarse en los correos electrónicos corporativos de las compañías mediante la técnica conocida como “Man in the Middle”. Con ese acceso, interceptaron las comunicaciones entre proveedores y clientes, obteniendo información sensible de facturación y pagos.

Después, suplantaron la identidad de las empresas mediante correos falsos (una estafa conocida como BEC, “Business Email Compromise”) y comunicaron a los compradores un cambio de cuenta bancaria, desviando así los ingresos a cuentas controladas por los estafadores.

La Guardia Civil informa de que la investigación continúa abierta para identificar a los autores y recuperar el dinero sustraído, por lo que no se descarta la investigación de más personas y empresas.

La operación, en detalle

El desarrollo de la investigación permitió a los investigadores de la Guardia Civil bloquear unos 402.000 euros de los 552.000 euros estafados; asimismo, se ha investigado judicialmente a 14 personas y 7 empresas ubicadas en diferentes ciudades del territorio nacional, así como nueve cuentas bancarias relacionadas con blanqueo de capitales.

Estas personas y empresas eran receptoras de transferencias procedentes de la cuenta bancaria fraudulenta y del dinero inicialmente estafado, y las compraventas que supuestamente respaldaban las transferencias investigadas, estaban realizadas por ciudadanos nigerianos o sociedades a nombre de ciudadanos nigerianos, los cuales se continuarán investigando, al poder constituir un grupo criminal específico dedicado al blanqueo de capitales.