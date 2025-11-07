Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Empresas públicas

La Diputación congela las tarifas del agua y la basura tras el rechazo de la oposición a la subida

PSOE, IU y Vox se oponen a aumentar los recibos en Emproacsa y Epremasa según el plan del equipo de gobierno, que preveía un aumento conjunto de 5 euros al mes

Savaldor Fuentes, en primer plano con Andrés Lorite detrás, preside un pleno de la Diputación en una imagen de archivo.

Savaldor Fuentes, en primer plano con Andrés Lorite detrás, preside un pleno de la Diputación en una imagen de archivo. / A.J. González

Rafael Verdú

Rafael Verdú

Córdoba

El equipo de gobierno del PP en la Diputación de Córdoba no ha conseguido convencer a ningún grupo de la oposición para que apoye su propuesta de subida de las tarifas del agua y la basura en la provincia para el año que viene. La consecuencia directa e inmediata del fracaso en la negociación es la congelación de las tasas que cobran las empresas públicas Emproacsa para el abastecimiento de agua y Epremasa para la gestión de residuos, que dan servicio a la mayor parte de los municipios de la provincia -algunos tienen sus propias sociedades-.

Fuentes de la institución provincial han señalado que en la comisión informativa celebrada este viernes toda la oposición (PSOE, IU y Vox) ha confirmado lo que ya venía anunciando: su rechazo a una subida de las tarifas para el próximo año. Se mantendrán, por tanto, los mismos recibos establecidos para el año pasado y no habrá pleno el próximo lunes, dado que no hay acuerdo que permita al equipo de gobierno sacar adelante su plan.

La propuesta del PP pasaba por subir el IPC acumulado en el caso de Emproacsa (más de un 5%), lo que suponía un incremento de media de 2,78 euros cada mes para cada familia; y otros 2 euros y pico para Epremasa (un 17,5% más). En total, casi 60 euros más al año a cobrar en cada vivienda. Según explicó este jueves el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, estas medidas son necesarias para evitar la "quiebra" de ambas empresas públicas el año que viene, a tenor de las pérdidas previstas para el próximo ejercicio si no se aplican subidas. Las previsiones de Fuentes indican un déficit de 6,5 millones en la empresa del agua y otros 12 millones para la encargada de la basura.

Las explicaciones de la oposición

El PSOE explicó esta semana su intención alegando que Fuentes y su equipo quieren "machacar a los ciudadanos de la provincia con una carga fiscal que se traduce en un incremento de las tasas de agua y basura de un 90% en los tres años de gobierno del PP", según el portavoz socialista, Esteban Morales.

Noticias relacionadas y más

IU, por su lado, hizo lo propio pero cargando las tintas aún más si cabe. Irene Ruiz, portavoz de la formación, señaló que el Partido Popular "se jacta de bajar impuestos, pero solo lo hace para una minoría, mientras castiga a la mayoría de la población con subidas brutales en los servicios públicos esenciales".

TEMAS

  1. El arroz más grande de Andalucía se sirve en Montilla
  2. Un fallecido y dos heridos graves en un accidente en la N-432 a la altura de Espiel
  3. Túnel del Jamón, IA y tres mujeres cortadoras: así será la Feria del Ibérico de Villanueva de Córdoba
  4. Aviserrano empezará a buscar 300 perfiles técnicos en La Carlota desde diciembre
  5. La macrooperación contra el narcotráfico en Bujalance se salda con diez detenidos, dos de ellos ingresados en prisión
  6. Golpe al narcotráfico en Baena: siete puntos desmantelados y gran cantidad de droga y dinero intervenidos
  7. Arden dos vehículos en un parking subterráneo de Priego de Córdoba
  8. La Diputación de Córdoba destina 500.000 euros a mejorar el drenaje de una calle de Fernán Núñez afectada por las borrascas de marzo

Ya es definitivo: la Diputación congela las tarifas del agua y la basura tras el rechazo de la oposición

Los apicultores declaran la guerra a la miel 'de mentira' en los supermercados: "Que no engañen"

Los apicultores declaran la guerra a la miel 'de mentira' en los supermercados: "Que no engañen"

Educación anuncia que en 2026 se licitará el proyecto del nuevo edificio del colegio Luque Onieva de Priego

Educación anuncia que en 2026 se licitará el proyecto del nuevo edificio del colegio Luque Onieva de Priego

El Gobierno estudia "el encaje técnico" para incluir al norte de Córdoba en la planificación eléctrica

El Gobierno estudia "el encaje técnico" para incluir al norte de Córdoba en la planificación eléctrica

El Comité Andaluz de Humedales aprueba en Córdoba iniciar la inclusión de tres nuevos espacios en el inventario andaluz

El Comité Andaluz de Humedales aprueba en Córdoba iniciar la inclusión de tres nuevos espacios en el inventario andaluz

Así está el nivel de los embalses de Córdoba

Así está el nivel de los embalses de Córdoba

Hasta 300 empleos nuevos en La Carlota desde diciembre: así son los perfiles que busca Aviserrano

Hasta 300 empleos nuevos en La Carlota desde diciembre: así son los perfiles que busca Aviserrano

La suerte repite en Palma del Río: otro premio más para la administración de la calle Ancha

La suerte repite en Palma del Río: otro premio más para la administración de la calle Ancha
Tracking Pixel Contents