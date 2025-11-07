La Diputación congela las tarifas del agua y la basura tras el rechazo de la oposición a la subida

El equipo de gobierno del PP en la Diputación de Córdoba no ha conseguido convencer a ningún grupo de la oposición para que apoye su propuesta de subida de las tarifas del agua y la basura en la provincia para el año que viene. La consecuencia directa e inmediata del fracaso en la negociación es la congelación de las tasas que cobran las empresas públicas Emproacsa para el abastecimiento de agua y Epremasa para la gestión de residuos, que dan servicio a la mayor parte de los municipios de la provincia -algunos tienen sus propias sociedades-.

Fuentes de la institución provincial han señalado que en la comisión informativa celebrada este viernes toda la oposición (PSOE, IU y Vox) ha confirmado lo que ya venía anunciando: su rechazo a una subida de las tarifas para el próximo año. Se mantendrán, por tanto, los mismos recibos establecidos para el año pasado y no habrá pleno el próximo lunes, dado que no hay acuerdo que permita al equipo de gobierno sacar adelante su plan.

La propuesta del PP pasaba por subir el IPC acumulado en el caso de Emproacsa (más de un 5%), lo que suponía un incremento de media de 2,78 euros cada mes para cada familia; y otros 2 euros y pico para Epremasa (un 17,5% más). En total, casi 60 euros más al año a cobrar en cada vivienda. Según explicó este jueves el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, estas medidas son necesarias para evitar la "quiebra" de ambas empresas públicas el año que viene, a tenor de las pérdidas previstas para el próximo ejercicio si no se aplican subidas. Las previsiones de Fuentes indican un déficit de 6,5 millones en la empresa del agua y otros 12 millones para la encargada de la basura.

Las explicaciones de la oposición

El PSOE explicó esta semana su intención alegando que Fuentes y su equipo quieren "machacar a los ciudadanos de la provincia con una carga fiscal que se traduce en un incremento de las tasas de agua y basura de un 90% en los tres años de gobierno del PP", según el portavoz socialista, Esteban Morales.

IU, por su lado, hizo lo propio pero cargando las tintas aún más si cabe. Irene Ruiz, portavoz de la formación, señaló que el Partido Popular "se jacta de bajar impuestos, pero solo lo hace para una minoría, mientras castiga a la mayoría de la población con subidas brutales en los servicios públicos esenciales".