Comienzan las obras de la segunda fase del mercado de abastos y parking municipal de Bujalance

Tras la finalización de la primera fase del nuevo mercado de abastos y aparcamiento municipal de Bujalance, el proyecto ha entrado en su segunda fase de ejecución, clave para completar la transformación de este espacio central en la vida urbana de la localidad.

Con la obra civil del mercado y el aparcamiento en la planta baja ya concluidos, que tiene una superficie de 1.100 metros cuadrados, la nueva fase contempla la ejecución de carpinterías, instalaciones, entre ellas un sistema integral de climatización, ascensores y acabados. Además, se levantará una entreplanta con frente a la calle Pintor, destinada a salas de usos múltiples que podrán adaptarse a distintas necesidades comunitarias, como asociaciones locales o proyectos de emprendimiento.

La obra, financiada por el Ayuntamiento de Bujalance, tiene un presupuesto de en torno al millón de euros y un plazo de ejecución estimado de ocho meses. La dirección de obra se realiza por los arquitectos locales Juan Agustín Castro Martínez y Miguel Manzano Coca, junto al arquitecto técnico Juan Antonio Barco Serrano.

50 plazas de aparcamiento

El objetivo de esta fase es poner en funcionamiento el aparcamiento del semisótano, con 50 plazas de parking y completar el mercado, dejando listas las tomas de instalaciones y cerramientos de los 16 puestos, para que posteriormente cada comerciante pueda personalizar su espacio con su propia división interior, equipamiento y decoración, además de servicios públicos, almacenes y cámaras frigoríficas.

Los puestos se organizan en torno a un anillo rectangular, iluminado cenitalmente por dos grandes lucernarios que aportan luz natural al espacio central. El conjunto se unifica visualmente mediante una franja continua de madera en el frente de los locales, donde se situarán los rótulos, y por las persianas enrollables, que quedarán instaladas en esta fase.

Revitalizar la actividad comercial

Asimismo, se ejecutará la estructura y preinstalación de la zona de restauración, con una superficie aproximada de 200 metros cuadrados, concebida como una isla independiente situada hacia la calle Ancha de Palomino, con vistas y accesos tanto a esta vía como a la plaza adyacente. Esta zona se podrá disfrutar mientras los puestos estén en funcionamiento, pero también cuando el resto del mercado esté cerrado.

Este proyecto supone un avance decisivo en la modernización del centro urbano de Bujalance, dotándolo de aparcamiento y combinando funcionalidad, accesibilidad y una cuidada imagen arquitectónica que busca revitalizar la actividad comercial y social de la ciudad.