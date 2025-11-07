El Ayuntamiento de Puente Genil licita el suministro de golosinas de la Cabalgata de Reyes

El Ayuntamiento de Puente Genil ha sacado a licitación el suministro de las golosinas y artículos de regalo que se repartirán entre las carrozas que componen la Cabalgata de Reyes Magos que se celebrará el próximo 5 de enero de 2026, organizada por el Consistorio. El importe de la licitación es de 12.070,74 euros (IVA incluido) si bien en el pliego de cláusulas administrativas particulares se indica que cabe la posibilidad de incluir dos prórrogas de una anualidad cada una, en cuyo caso el importe máximo sería de 36.212,22 euros (IVA incluido).

“Con la adquisición de las golosinas y otros pequeños elementos de juego, se pretende mantener una tradición fuertemente arraigada que consiste en su lanzamiento durante la celebración de estas cabalgatas, que asegura el disfrute y participación ciudadana en dichos eventos con carácter general, y especialmente la de los más pequeños, que los reciben como regalos de sus majestades los Magos de Oriente”, indica el pliego de condiciones técnicas.

A modo de desglose, el contrato incluye el suministro de 88 cajas de 900 unidades de palotes de gel dulce relleno; 22 sacos de 700 unidades de bolsas de gusanitos; 22 sacos de 100 unidades de bolitas de queso; 5.500 pelotas, 6 cajas de 40 unidades de peluches, 22 cajas de 200 unidades de surtido de juguetes de distintas variedades y 22 cajas de 100 unidades de surtido de peluches.

Todos los artículos irán envueltos individualmente y deberán cumplir todas las normas de calidad para caramelos, chicles, confites y golosinas, de conformidad con la normativa vigente, al igual que los juguetes.

El plazo de duración del contrato abarca desde su formalización hasta la entrega de los productos a suministrar que habrá de tener lugar en la Biblioteca Pública Municipal Ricardo Molina en la semana del 15 al 19 de diciembre de 2025. Para ello, el adjudicatario recibirá comunicación con al menos 48 horas de antelación.