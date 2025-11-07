Celebraciones navideñas
El Ayuntamiento de Lucena regula mediante un bando los cotillones y fiestas de Navidad
Las actividades con aforo superior a 750 personas deberán contar con seguridad privada
Las celebraciones para el tiempo de Navidad en Lucena deberán acreditar una autorización previa, emitida por el Ayuntamiento, aparte de un seguro en vigor y medidas de prevención frente a incendios y aglomeraciones. El Consistorio acaba de publicar un bando, a través del área de Urbanismo, relativo a la organización de cotillones, fiestas fin de año y acontecimientos navideños en locales y establecimientos del municipio.
En el bando, el Ayuntamiento remarca la obligatoriedad de disponer de una certificación eléctrica homologada, así como un plano detallado del recinto, definiéndose, por ejemplo, las salidas de emergencia.
La disposición municipal advierte de que las actividades con aforo superior a las 750 personas han de contratar a un servicio de vigilancia privada. El plazo de presentación de solicitudes y documentación concluye el 6 de diciembre.
- El arroz más grande de Andalucía se sirve en Montilla
- Aviserrano empezará a buscar 300 perfiles técnicos en La Carlota desde diciembre
- Un fallecido y dos heridos graves en un accidente en la N-432 a la altura de Espiel
- Túnel del Jamón, IA y tres mujeres cortadoras: así será la Feria del Ibérico de Villanueva de Córdoba
- La macrooperación contra el narcotráfico en Bujalance se salda con diez detenidos, dos de ellos ingresados en prisión
- Golpe al narcotráfico en Baena: siete puntos desmantelados y gran cantidad de droga y dinero intervenidos
- Arden dos vehículos en un parking subterráneo de Priego de Córdoba
- La Diputación de Córdoba destina 500.000 euros a mejorar el drenaje de una calle de Fernán Núñez afectada por las borrascas de marzo