Celebraciones navideñas

El Ayuntamiento de Lucena regula mediante un bando los cotillones y fiestas de Navidad

Las actividades con aforo superior a 750 personas deberán contar con seguridad privada

Charo Valverde, concejala de Urbanismo de Lucena.

Charo Valverde, concejala de Urbanismo de Lucena. / Manuel Gonzalez

Manuel González

Manuel González

Lucena

Las celebraciones para el tiempo de Navidad en Lucena deberán acreditar una autorización previa, emitida por el Ayuntamiento, aparte de un seguro en vigor y medidas de prevención frente a incendios y aglomeraciones. El Consistorio acaba de publicar un bando, a través del área de Urbanismo, relativo a la organización de cotillones, fiestas fin de año y acontecimientos navideños en locales y establecimientos del municipio.

En el bando, el Ayuntamiento remarca la obligatoriedad de disponer de una certificación eléctrica homologada, así como un plano detallado del recinto, definiéndose, por ejemplo, las salidas de emergencia.

La disposición municipal advierte de que las actividades con aforo superior a las 750 personas han de contratar a un servicio de vigilancia privada. El plazo de presentación de solicitudes y documentación concluye el 6 de diciembre.

TEMAS

