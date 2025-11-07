El Ayuntamiento de Lucena regula mediante un bando los cotillones y fiestas de Navidad

Las celebraciones para el tiempo de Navidad en Lucena deberán acreditar una autorización previa, emitida por el Ayuntamiento, aparte de un seguro en vigor y medidas de prevención frente a incendios y aglomeraciones. El Consistorio acaba de publicar un bando, a través del área de Urbanismo, relativo a la organización de cotillones, fiestas fin de año y acontecimientos navideños en locales y establecimientos del municipio.

En el bando, el Ayuntamiento remarca la obligatoriedad de disponer de una certificación eléctrica homologada, así como un plano detallado del recinto, definiéndose, por ejemplo, las salidas de emergencia.

La disposición municipal advierte de que las actividades con aforo superior a las 750 personas han de contratar a un servicio de vigilancia privada. El plazo de presentación de solicitudes y documentación concluye el 6 de diciembre.