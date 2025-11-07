Aviserrano empezará a buscar 300 perfiles técnicos en La Carlota desde diciembre

El grupo Aviserrano, una potente empresa agroindustrial especializada en productos cárnicos de pollo y pavo, está a punto de finalizar las obras de su nueva planta de procesado de La Carlota, en la que lleva meses trabajando. Este jueves se reunió con empresarios de la ciudad para darles a conocer sus planes, a través de la asociación Metacórdoba.

Las previsiones que maneja la empresa, consultada por este medio, para la apertura de la fábrica apuntan a la próxima primavera, en los meses de abril y mayo. En un primer momento, Aviserrano aspira a contratar a entre 250 y 300 personas para empezar, pero la previsión alcanza a los 1.000 puestos de trabajo directos, a los que se habrán de sumar los indirectos a través de terceras empresas tanto del sector cárnico como de logística o transportes, entre otros.

La búsqueda de trabajadores comenzará entre diciembre y enero, tal como confirmaron las fuentes consultadas, y se hará principalmente en La Carlota en coordinación con el Ayuntamiento de la localidad. Eso sí, quienes aspiren a un contrato en Aviserrano deberán cumplir con alguno de los perfiles solicitados, fundamentalmente técnicos. La empresa busca trabajadores cualificados: operarios de producción, operarios de expediciones, técnicos de mantenimiento industrial, técnicos de mantenimiento de frío industrial, técnicos de calidad y seguridad alimentaria, técnicos de recursos humanos y administración de personal, expertos en PRL (prevención de riesgos laborales) y personal de logística.

Participantes en el encuentro empresarial organizado por Metal Córdoba este jueves en La Carlota. / CÓRDOBA

La inversión ronda los 100 millones de euros, superior a las cifras que se manejaron en un primer momento cuando se anunció el proyecto. Además, Aviserrano tiene «previsión de reinversión constante para mejorar procesos y nuevos proyectos». Todo ello se ha hecho con recursos propios ya que la empresa asegura que no ha recibido ningún tipo de subvención pública, aunque sí reconoce que ha habido «mucha colaboración de administraciones locales y de la Junta de Andalucía en agilizar trámites para intentar cumplir los plazos de apertura». En el caso del Ayuntamiento de La Carlota, la colaboración se ha manifestado en «un apoyo constante y proactivo a la hora de llevarnos allí y todo el proceso», indicaron desde Aviserrano.

Encuentro empresarial

En cuanto al encuentro organizado por Metal Córdoba, se celebró con amplia representación del tejido empresarial provincial y tuvo como objetivo impulsar oportunidades de colaboración profesional y comercial ante el importante proyecto que la firma desarrollará en la localidad.

Durante su intervención, el alcalde de La Carlota, Antonio Granados, destacó que la llegada de Aviserrano supone «un hito para el desarrollo económico del municipio», al preverse la creación de alrededor de 1.000 puestos de trabajo directos, además de otros empleos indirectos vinculados a empresas proveedoras y colaboradoras.