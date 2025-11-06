El TSJA vuelve a dar la razón al Ayuntamiento de Puente Genil en el conflicto con Aqualia

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado una nueva sentencia que reafirma la posición del Ayuntamiento de Puente Genil frente a la empresa FCC Aqualia SA, desestimando íntegramente el recurso de apelación interpuesto por la concesionaria y confirmando la plena legalidad de las actuaciones municipales en la liquidación del contrato del ciclo integral del agua.

La resolución, fechada el 4 de noviembre de 2025, ratifica la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Córdoba, que ya había validado los acuerdos adoptados por el Pleno y la Alcaldía en 2023, relativos a la liquidación del contrato y a la inadmisión de una reclamación económica presentada por Aqualia.

El fallo confirma que la liquidación aprobada por el Ayuntamiento, con un saldo de 715.370,37 euros a favor del Consistorio, fue ajustada a derecho, rechazando las pretensiones de la empresa, que reclamaba 573.365,37 euros. Además, el TSJA impone las costas del recurso a la parte apelante, consolidando así una nueva victoria jurídica del Ayuntamiento.

Aún cabe recurso

El alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco, ha mostrado su satisfacción por este nuevo respaldo judicial, señalando que "esta sentencia refuerza la confianza en la gestión responsable, el rigor técnico y la defensa firme del interés general que el Ayuntamiento viene manteniendo. Se trata de una victoria de Puente Genil y de todos los vecinos que confían en una administración transparente y eficaz".

El regidor ha querido además agradecer la labor del servicio jurídico de la Diputación de Córdoba, que ha representado al Consistorio en este proceso, así como el trabajo de la Secretaría General del Ayuntamiento, cuyo asesoramiento técnico ha sido clave para lograr este resultado.

La sentencia del TSJA no es firme, y Aqualia aún puede interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.