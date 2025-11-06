Más de 200 personas se concentran a las puertas del hospital de Peñarroya

Unas 200 personas, entre sindicatos, vecinos y dirigentes políticos del PSOE e IU se han concentrado este jueves ante el Hospital Valle del Guadiato, en Peñarroya-Pueblonuevo, para exigir el fin del "desmantelamiento progresivo" que sufre este centro sanitario y defender la sanidad pública en la comarca.

Con pancartas y banderas, han denunciado la "falta de profesionales, pérdida de especialidades y la creciente privatización del sistema sanitario andaluz por parte del Gobierno del Partido Popular" y han defendido a los profesionales que en él trabajan "ante la realidad que se encuentran de consultas vacías, ausencia de especialistas, quirófanos cerrados, caos en el servicio de ambulancias, colapso en las urgencias y listas de espera inasumibles".

El hospital cubre a 11 pueblos

En el acto ha intervenido la secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, quien ha responsabilizado al Gobierno andaluz de haber "dinamitado la etiqueta de calidad que tenía este hospital" y haberla cambiado por la de "mediocridad". En este sentido, ha lamentado "la desoladora imagen que hoy presenta el chare de referencia del Valle del Guadiato, que da cobertura a 11 municipios del norte de la provincia, tras 7 años de recortes persistentes".

Por su parte, Sebastián Pérez, coordinador provincial de IU, ha recordado que "la delegada de Salud, María Jesús Botella, y el consejero del ramo nos llamaron alarmistas cuando desde Izquierda Unida advertimos que estaban desmantelando el hospital de Peñarroya-Pueblonuevo". Frente a esto, ha afirmado, el tiempo ha demostrado que "ese plan de desmantelamiento y privatización de la sanidad pública es una realidad", y ha criticado "el colapso, la falta de profesionales y los numerosos incidentes que sufren tanto los trabajadores como los pacientes".