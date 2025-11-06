Los días 14 y 15 de noviembre
Montilla acogerá un foro que busca dar visibilidad al papel femenino en los deportes de motor
La localidad de la Campiña Sur acogerá el primer Congreso ‘Mujer, Motor y Formación Profesional’
El Instituto de Educación Secundaria (IES) Emilio Canalejo Olmeda de Montilla organizará los días 14 y 15 de noviembre el primer Congreso Mujer, Motor y Formación Profesional, una cita pionera que reunirá en Montilla y Córdoba a alumnas de FP de toda Andalucía y de la Comunidad de Madrid, junto a reconocidas figuras del automovilismo nacional e internacional.
El encuentro, que cuenta con la colaboración de la Comisión de Mujer y Motor de la Federación Andaluza de Automovilismo (DAA), la Real Federación Española de Automovilismo, la Universidad de Córdoba (UCO) y distintas instituciones educativas y deportivas, nace con un propósito claro: impulsar la participación, el liderazgo y la visibilidad de las mujeres en el deporte del motor.
El programa arrancará el viernes 14 de noviembre en el castillo de El Gran Capitán, donde la piloto internacional Christine Giampaoli compartirá su experiencia en los ralis y en el off-road, un terreno en el que ha roto barreras y estereotipos.
Reconocimiento
Tras su intervención, se celebrará un acto de reconocimiento a las empresas colaboradoras del proyecto de innovación educativa Raid de vehículos clásicos: una oportunidad laboral de futuro para FP.
La mañana continuará con la inauguración de la exposición itinerante Las mujeres en la historia del automovilismo-motorsport y con la mesa redonda titulada Mujeres en el motorsport. Una visión 360 grados, que reunirá a referentes del sector como Alba Camacho, Laura Aparicio, Eguz-kiñe Enríquez y Carmen Solís.
La jornada matinal concluirá con un taller interactivo sobre igualdad.
