Golpe al narcotráfico en Baena: siete puntos desmantelados y gran cantidad de droga y dinero intervenidos

La operación contra el narcotráfico realizada por la Guardia Civil el pasado 1 de octubre en Baena, que se saldó con siete personas detenidas, ha permitido desmantelar siete punto de venta de droga muy activos. Un día después, se detuvo a otra persona relacionada con la operación. De los detenidos, uno de ellos ha ingresado en prisión, según informa al Benemértia en un comunicado.

La actuación, coordinada por el área de Investigación del puesto principal de Baena, permitió comprobar la existencia de varios puntos de venta de drogas establecidos en la localidad, a donde acudían personas vinculadas con el mundo de las drogas.

Ante estas sospechas, los agentes procedieron al registro de siete inmuebles, los cuales se tenían indicios suficientes de la existencia de menudeo de drogas.

Fruto de los registros practicados, la Guardia Civil procedió a la detención de seis personas, al desmantelamiento de siete puntos de venta de drogas muy activos, establecidos en dicha localidad y a la intervención de 55 papelinas de “revoltillo” (heroína y cocaína), 185 gramos de MMDA, 230 gramos de marihuana en cogollos, 31 gramos de cocaína, 6,14 gramos de heroína, 21,3 gramos de hachís, todo ello dispuesto para la venta, además de 5 plantas de marihuana en estado avanzado de crecimiento.

Armas y 9.000 euros en billetes

Asimismo, se ha intervenido en uno de los domicilios, una escopeta de cañones recortados, dispuesta para su uso, y de varias armas simuladas, así como multitud de joyas, maquinaria y efectos, que previsiblemente los compradores entregaban como pago por las sustancias, y de los que se continúan realizando gestiones para averiguar su procedencia, asimismo, también se ha intervenido unos 9.000 euros en billetes y monedas fraccionados.

En la fase de explotación de la operación, interviniero efectivos del Grupo Rural de Seguridad, de la Unidad de Seguridad de Comandancia de Córdoba, el Servicio Aéreo con un helicóptero y un dron, el servicio cinológico con canes adiestrados en la detección de drogas y personal de seguridad ciudadana del Puesto Principal de Baena y de la Compañía de Montilla,

Asimismo, en coordinación con personal de Endesa, se llevó a cabo inspección en tres de las viviendas ubicadas en la zona, lo que permitió confirmar la conexión de forma fraudulenta a la red de las mismas, siendo hallada en una de ellas una plantación de marihuana, y material dispuesto para la instalación de plantaciones “indoor”.