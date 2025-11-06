Fuentes advierte de la "quiebra" de empresas públicas si no se suben 5 euros al mes las tarifas del agua y la basura

El equipo de gobierno del PP en la Diputación Provincial de Córdoba ha explicado este jueves su plan de subida de las tarifas del agua y la basura para el próximo año. Salvador Fuentes, presidente de la institución, ha lanzado una advertencia catastrofista: si no se aprueban sus propuestas de incrementos en Emproacsa (agua) y Epremasa (basura), ambas empresas irán "a la quiebra" el año que viene.

Las explicaciones de Fuentes van dirigidas a los consumidores, para intentar hacerles ver por qué tienen que pagar más por estos servicios. Pero sobre todo tienen como destinatarios a los grupos de la oposición, que ya han mostrado su rechazo a los "tarifazos". Está previsto que este viernes se reúna una comisión informativa para analizar los expedientes de subida de las tasas, y ahí el PP se encuentra en minoría, al contrario de lo que ocurre en los consejos de administración de las empresas públicas. Es la fase preparatoria de un pleno extraordinario que está previsto que se celebre el próximo lunes para dar el visto bueno a las subidas y que estén listas antes de que acabe el año. Por ahora todo apunta a una negativa de la oposición en su conjunto (PSOE, IU y Vox), lo que obligaría a mantener las tarifas actuales, según ha explicado el presidente de la institución.

De ahí se deriva la hipotética "quiebra" tanto de Epremasa como de Emproacsa, que de acuerdo con las previsiones de Fuentes se produciría sin remedio el año que viene. En ese escenario habría que optar por una reestructuración de las sociedades públicas o incluso una "privatización".

El plan de los responsables públicos (Fuentes en Emproacsa y Andrés Lorite como presidente de Epremasa) para por subir en torno a 5 euros al mes de media a cada familia, casi 60 euros al año por ambos conceptos, la recogida de basuras y la gestión del agua. En concreto, Epremasa tendría que subir su tasa poco más de 2 euros al mes, mientras que Emproacsa necesita 2,78 euros de media más por cada familia.