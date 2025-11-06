El Ayuntamiento de Cabra construye un nuevo centro cívico en la barriada Virgen de la Sierra

Las obras de construcción del nuevo centro cívico de la barriada Virgen de la Sierra y de la sede de la Banda de Música de Cabra "avanzan a buen ritmo", según ha informado el alcalde, Fernando Priego, quien junto al delegado municipal de Urbanismo, Alfonso Vergillos, ha visitado las obras que el Ayuntamiento viene ejecutando en ambos inmuebles de titularidad municipal.

Dos actuaciones que, como expresaba el regidor este jueves, "suponen una importante mejora en materia de infraestructuras culturales y sociales para el conjunto de la ciudad".

En el primero de ellos, los responsables municipales han visitado las obras junto al presidente de la asociación de vecinos San Francisco, Joaquín Moreno, y varios miembros de su junta directiva, donde el alcalde ha destacado que este proyecto "responde a una demanda vecinal con la que nos comprometimos y que hoy se está haciendo realidad tras superar distintas dificultades administrativas y técnicas".

Tres plantas

El nuevo centro contará con tres plantas comunicadas mediante ascensor, destinando el sótano a zona de almacenaje, la planta baja a dependencias como sala de usos múltiples y cocina, y la primera planta a despachos y un aula-taller para actividades formativas y lúdicas.

Priego subrayaba que "las asociaciones de vecinos son una prioridad para este equipo de gobierno, ya que se convierten en interlocutores esenciales para conocer de primera mano las necesidades de la ciudadanía", señalando que en este caso concreto "esta cercanía se hace más patente aún, ya que incluso la propia asociación participó activamente en la redacción del proyecto, incorporando al diseño las indicaciones y aportaciones que nos hicieron llegar".

Obras del edificio que albergará la sede de la Banda de Música de Cabra. / J. Moreno

Sede para la Banda de Música

En cuanto al edificio de la Banda de Música ubicado en la calle Santa Lucía, los trabajos tienen como fin adaptarlo a las necesidades del uso docente y de ensayo musical que dicha institución desarrolla y que en sus tres plantas -sótano, baja y primera planta- dotarán a la banda de unas instalaciones más amplias, modernas y funcionales, como explicaba ante su presidente, Rafael Sabariego, tras agradecer "la paciencia, la comprensión y la colaboración que esta asociación ha mostrado durante todo el proceso, conscientes de que las obras han afectado a su actividad habitual, pero siempre entendiendo que el resultado final supondrá una mejora sustancial en las condiciones de su trabajo diario y en la calidad del espacio del que disfrutan".

La actuación será una realidad en pocos meses, poniendo fin a "un proyecto que iniciamos hace más de un año y que ha atravesado distintas vicisitudes, marcadas por los problemas de estabilidad del terreno que se detectaron en una fase preliminar de la obra y que obligaron a modificar el proyecto inicial", apuntaba el regidor.