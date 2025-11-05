Ordenanzas fiscales para 2026
El PSOE anuncia su rechazo a la subida de la basura y el agua propuesta por la Diputación de Córdoba
Esteban Morales denuncia "un incremento del 90%" en los precios de los dos servicios en los últimos tres años
El portavoz socialista en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales, ha anunciado el rechazo del Grupo Socialista a las ordenanzas fiscales de la institución provincial anunciadas por el Gobierno de Salvador Fuentes por "machacar a los ciudadanos de la provincia con una carga fiscal que se traduce en un incremento de las tasas de agua y basura de un 90% en los tres años de gobierno del PP".
En rueda de prensa, Morales ha reprochado a Fuentes que, pese a estar gestionando el mayor presupuesto de la Diputación de toda su historia, con más de 335 millones de euros, los ayuntamientos de la provincia reciben de la Diputación menos dinero que nunca, casi un 40% menos en 2024 con respecto a las cantidades percibidas en 2022.
En este contexto, ha recordado que los ciudadanos ya están pagando un 60% más de tasas de agua y basura, cifra que, con las ordenanzas propuestas ahora por el PP, sube hasta un 90%, con oscilaciones de hasta un 30% más en agua y un 18% en basura.
Empresas en dificultades
"Y encima nos dicen que los déficits en las empresas públicas no se solucionan con estas subidas", ha afeado Morales, quien ha agregado que "para el PP una subida de 20, 25 ó 30 euros más en las facturas parece que no es nada. Es su vara de medir, la de quien vive ajeno a las dificultades de la gente y gobierna sin escuchar y sin empatía".
"Ya está bien de hipocresía. El PP siempre dice cuando está en la oposición que bajará los impuestos y tasas y, sin embargo, cuando gobierna hace justo lo contrario", ha esgrimido el socialista, que ha avanzado que "el PSOE tiene claro que con su voto no habrá subidas en las ordenanzas".
