Ochavillo del Río se cita con el duende el próximo 15 de noviembre con la celebración de su 19º Colón Flamenco

Ochavillo del Río se prepara para celebrar la 19ª edición de su Colón Flamenco, cita que tendrá lugar el próximo 15 de noviembre y que cuenta con el apoyo de la Diputación de Córdoba, a través de su Delegación de Cultura.

Su responsable, Gabriel Duque ha señalado que “nos encontramos ante un festival flamenco que ha cogido un gran auge en los últimos años, gracias a la participación de importantes nombres del flamenco. En esta ocasión, la muestra estará dedicada a la figura de José Domínguez Muñoz El Cabrero, todo un histórico de este arte”.

Duque ha remarcado “el compromiso de la Diputación de Córdoba con la difusión y puesta en valor del flamenco, a través del apoyo a iniciativas como la que hoy presentamos y que llevará a un importante elenco a la ELA de Ochavillo del Río, pero también con la puesta en marcha de propuestas propias como es nuestro Concurso de Jóvenes Flamencos”.

Autoridades y organización presentan el cartel de la 19ª edición del Colón Flamenco de Ochavillo del Río. / CÓRDOBA

“Acercar el flamenco en todos sus palos a la ciudadanía es un reto que nos marcamos desde la institución provincial, conscientes de la importancia de que este arte llegue a todos los rincones de la provincia y sea conocido por las nuevas generaciones como parte indispensable de nuestra cultura”, ha apostillado Duque.

Figuras de primera línea

Por su parte, el vicepresidente de la Peña Flamenca de Ochavillo del Río, Ricardo González, ha insistido en que “la importancia de nuestro Colón Flamenco viene dada por la elaboración de un cartel que, año tras año, se llena de figuras de la primera línea del flamenco, algo que volverá a suceder en esta 19ª edición”.

Así, ha continuado, “contaremos al cante con nuestra paisana Rocío Luna, con Crespo Zapata y Cancanilla de Málaga, nombres que cuentan con una gran trayectoria y que han conseguido posicionarse como imprescindibles en los festivales más importantes”.

“Al toque tendremos a Chaparro de Córdoba, Manuel Herrera y Luis Medina; quienes estarán acompañados por las palmas de Emilio Castañeda y Antonio Moya Petete. Una 19ª edición de nuestro Festival Flamenco que será dirigida por Laura Caballero, toda una garantía de éxito”, ha concluido González.