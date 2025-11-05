Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cofradías

Pozoblanco y Villanueva de Córdoba organizan una peregrinación juvenil por la coronación de la Virgen de Luna

Será el 29 de noviembre y saldrá desde las parroquias de Santa Catalina y San Miguel

La Virgen de Luna regresó el pasado octubre a su santuario de La Jara, donde permanecerá hasta la coronación canónica.

La Virgen de Luna regresó el pasado octubre a su santuario de La Jara, donde permanecerá hasta la coronación canónica. / Rafa Sánchez

Julia López

Julia López

Pozoblanco

Las cofradías de la Virgen de Luna de Pozoblanco y Villanueva de Córdoba han dado a conocer el programa de actividades previo a la coronación canónica de la patrona de ambas localidades, que se celebrará el 7 de diciembre en el santuario de La Jara. Los actos y cultos tendrán lugar durante la última semana del mes de noviembre y, posteriormente, los días 6, 7 y 8 de diciembre. Entre las actividades hay varias enfocadas a la población más joven de ambos municipios como la peregrinación juvenil prevista para el 29 de noviembre con las parroquias de Santa Catalina (Pozoblanco) y San Miguel (Villanueva de Córdoba) como puntos de partida. Esa jornada finalizará con el concierto de Kénosis, apostolado del Regnum Christi en España.

Los cultos contemplan, de igual modo, un triduo de preparación que se desarrollará los días 28, 29 y 30 de noviembre con eucaristías dedicadas a las personas mayores, a la juventud e infancia y, finalmente a todas las personas que lleven el nombre de la patrona, costumbre muy arraigada en muchas familias de ambas localidades. El sábado 6 de diciembre se celebrará el rosario de antorchas como última actividad antes del gran día.

El gran día de la coronación

La ceremonia de la coronación canónica de la Virgen de Luna tendrá lugar en una eucaristía que se celebrará en el entorno de la ermita a partir de las 12.30 horas y que será presidida por Jesús Fernández, obispo de Córdoba. Además, en la misa participarán las corales de la Peña Marcos Redondo y de San Miguel.

Noticias relacionadas y más

Finalmente, el 8 de diciembre se celebrará una eucaristía de acción de gracias, con la participación del coro romero Voces de la Sierra y el coro romero Virgen de Luna, para poner el punto y final a los actos de la coronación de la patrona de Pozoblanco y Villanueva de Córdoba.

TEMAS

