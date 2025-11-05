García Montero, Paco Candela y José Yélamo reciben este miércoles los premios Al-Andalus 2025 en Palma del Río

Este 5 de noviembre se entregarán este miércoles en el Teatro Coliseo de Palma del Río los Premios Al-Andalus Ateneo 2025, que reconocen a las personas o instituciones que consiguen “engrandecer nuestra tierra”, como explica José Luis Lozano, director de los premios. En esta edición, la número 27, se estrena un nuevo galardón diseñado por el palmeño Juanki y elaborado por Barro de Palma.

Entre los premiados están el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero; el cantante de Cantores de Híspalis, Carlos Ruiz González; el periodista y presentador de La Sexta Xplica José Yélamo o la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba. También distinguen desde el Ateneo de Palma del Río a la Imprenta Higueras, al núcleo de Calonge por el 75 aniversario de su creación, a la asociación Amigos de los Niños Saharauis y su programa Vacaciones en Paz, al cantante Paco Candela, a la deportista Alicia Navarro y a la coordinadora de trasplantes del hospital Reina Sofía de Córdoba.

La gala

Ya en la pasada edición, el Ateneo de Palma del Río se sumó a la Asociación Cultural Al-Andalus para dar continuidad a estos premios cuyo objetivo es reconocer el buen trabajo de aquellos que suelen pasar desapercibidos en el día a día. Este año, los premios estrenan galardón con un nuevo diseño y toma protagonismo el color verde en esta renovada estatuilla. Pilar Salazar se encargará de presentar la gala de entrega de premios, como cada año, junto al director de los premios, José Luis Lozano. Modas Mafalda será quien vista a la presentadora tras el ofrecimiento de esta empresa palmeña.

Estos premios cuentan con el patrocinio del Ayuntamiento de Palma del Río y de la Diputación de Córdoba, así como con la colaboración de numerosas casas comerciales. La gala dará comienzo a las 20.30 horas y todos los premiados han manifestado su intención de estar en ella.