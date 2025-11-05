La familia de la cordobesa desaparecida en Canarias confirma que su rastro “se pierde en el mar”: “Hay un alto porcentaje de posibilidades de que esté allí”

La familia de Soraya Borrallo, la cordobesa desaparecida hace nueve meses en la isla de La Palma (Canarias), ha confirmado que la pista de la joven natural de Montemayor “se pierde en el mar”, donde aseguran que “hay un porcentaje muy alto de posibilidades” de que se encuentre.

Desaparición

Soraya desapareció el pasado 15 de febrero en la localidad de Garafía, situada al norte de la isla. Las búsquedas comenzaron después de que una vecina denunciara que llevaba varios días sin verla. Poco después, su vehículo fue hallado abandonado en un aparcamiento. Se organizaron numerosas batidas por la zona sin resultados, mientras su pueblo natal se volcaba en apoyar a la familia.

Imagen de la joven Soraya Borrallo, distribuida por la familia. / CÓRDOBA

Recientemente, efectivos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se desplazaron desde Madrid a La Palma con las últimas tecnologías de rastreo, capaces de triangular la señal de su teléfono móvil. Según ha explicado la familia, la última señal registrada indica que Soraya descendió por un barranco en dirección al puerto donde solía bañarse. “Bajó al mar y no volvió”, lamentan sus allegados.

Asuno "zanjado"

Aunque admiten que “no hay certezas absolutas”, los familiares aseguran sentirse al menos aliviados por tener una posible respuesta. “Hay un porcentaje muy alto de que mi hermana esté en el mar”, afirma su hermana. Por ello, han decidido “zanjar el asunto”, conscientes de que “es muy difícil que aparezca”.

La familia ha pedido a la ciudadanía que “evite especulaciones” y se han mostrado centrados en “ayudar a sus padres a recuperar la normalidad”. Ambas hermanas han agradecido el apoyo recibido por parte de los vecinos, así como la colaboración del alcalde de Montemayor, el alcalde de Garafía, la Policía, la jueza encargada del caso y todas las personas que han estado cerca durante este tiempo. “Ha sido un año muy duro”, recalcan.