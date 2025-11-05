Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Encapuchados asaltan una tienda de madrugada en Lucena mediante la técnica del alunizaje

Los ladrones se llevan unos 30 jamones y la caja registradora en el segundo robo que sufre el establecimiento en apenas un año

M. González

Manuel González

Manuel González

Lucena

La tienda de productos gourmet Valle de Aras, en Lucena, ha sufrido la madrugada de este miércoles el segundo asalto violento en apenas un año. Justo un año después de soportar un violento robo mediante la técnica del alunizaje, cuatro encapuchados han vuelto a destrozar uno de los accesos a las instalaciones situadas en la carretera de Rute hasta irrumpir y apoderarse de unos 30 jamones de primera calidad y una caja registradora con importantes refuerzos electrónicos y medidas antivándalos, causando destrozos en el local.

De acuerdo al plan inicial, los autores del robo, en torno a las 4.00 horas de este miércoles, intentaron replicar el método empleado hace doce meses, empotrando un vehículo contra la fachada principal. Este intento resultó infructuoso al toparse con pivotes de seguridad y diversos maceteros colocados contra este tipo de acciones delictivas, implementados tras el suceso de octubre del año 2024.

Estado en el que quedó la tienda de jamones de Lucena tras el asalto.

Estado en el que quedó la tienda de jamones de Lucena tras el asalto. / M. González

Inmediatamente, los cacos se dirigieron hacia uno de los laterales del inmueble, en una zona de carga y descarga, y finalmente, dando fuertes patadas y con objetos contundentes, sí consiguieron abatir una de las puertas hasta adentrarse en el interior en escasos minutos. Según fuentes próximas a la investigación, esta banda de ladrones se habría apoderado de una treintena de jamones de excelente calidad y elevado coste, así como la caja registradora, antes de emprender la huida en un vehículo.

Captados por las cámaras

Este robo, además, ha vuelto a causar severos daños materiales en el establecimiento, precisamente antes de la intensa y determinante campaña de Navidad para este negocio familiar. Los propietarios han asistido a este segundo robo entre la indignación y el miedo.

La Policía Nacional investiga los hechos y analiza la grabación captada por el sistema de videovigilancia del propio local.

