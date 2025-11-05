Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Detienen a un hombre en Baena por haber robado en la casa de la Cofradía de la Virgen de Guadalupe

La Guardia Civil le arresta tras haberse llevado varios objetos de gran valor artístico y económico

Patrulla de la Guardia Civil a la entrada de Baena.

Patrulla de la Guardia Civil a la entrada de Baena. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

La Guardia Civil, con la colaboración de la Policía Local, ha detenido en Baena a un hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza en las cosas, cometido en la casa de la Cofradía de la Virgen de Guadalupe. El robo ocurrió el jueves 16 de octubre.

Según explica este cuerpo en una nota de prensa, la denuncia recibida en el puesto de Baena informaba de un robo con fuerza en un local de la Cofradía de la Virgen de Guadalupe. Los ladrones habían forzado la puerta de entrada y se habían llevado "varios objetos de gran valor artístico y económico, entre ellos dos candelabros, un crucifijo de plata, dos jarrones de plata y una urna de orfebrería que contenía una imagen de la Virgen de Guadalupe".

Inmediatamente, la Guardia Civil se trasladó al lugar indicado y, tras comprobar lo denunciado, inició gestiones para el total esclarecimiento del robo, la identificación, localización y detención del presunto autor.

La inspección ocular efectuada en el establecimiento unida a los datos obtenidos en la investigación, "permitieron obtener indicios suficientes de la implicación en el robo de un vecino de la localidad conocido por sus antecedentes delictivos", continúa la nota.

Ante ello, la Guardia Civil estableció un dispositivo de servicio en el que se integraron efectivos de la Policía Local, orientado a su localización y detención. El sospechoso fue finalmente detenido "en fechas recientes, cuando fue sorprendido por los agentes en el interior de una cooperativa olivarera de la localidad, donde presuntamente pretendía cometer un robo portando herramienta y guantes", asegura la Guardia Civil.

Noticias relacionadas y más

Detenido y diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial, que ha acordado el ingreso en prisión del arrestado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El arroz más grande de Andalucía se sirve en Montilla
  2. Tres cordobeses, en la élite de la peluquería nacional
  3. Un fallecido y dos heridos graves en un accidente en la N-432 a la altura de Espiel
  4. Una tromba de agua anega calles en Lucena y Priego y corta varias carreteras
  5. Confirman la existencia de ocho cuerpos en la intervención arqueológica de la obra del PFEA en Lucena
  6. Varias carreteras de la provincia de Córdoba, cortadas por desbordamientos y acumulación de barro por las lluvias
  7. La macrooperación contra el narcotráfico en Bujalance se salda con diez detenidos, dos de ellos ingresados en prisión
  8. El Pleno de Cabra declara nulo el cobro de casi 1.700 recibos de la tasa de la basura por errores e irregularidades

Detienen a un hombre en Baena por haber robado en la casa de la Cofradía de la Virgen de Guadalupe

Detienen a un hombre en Baena por haber robado en la casa de la Cofradía de la Virgen de Guadalupe

El Cabril empieza ya a recibir los residuos del desmantelamiento de la central nuclear de Garoña

El Cabril empieza ya a recibir los residuos del desmantelamiento de la central nuclear de Garoña

El PSOE anuncia su rechazo a la subida de la basura y el agua propuesta por la Diputación de Córdoba

El PSOE anuncia su rechazo a la subida de la basura y el agua propuesta por la Diputación de Córdoba

La familia de la cordobesa desaparecida en Canarias confirma que su rastro “se pierde en el mar”

La familia de la cordobesa desaparecida en Canarias confirma que su rastro “se pierde en el mar”

Aviso amarillo en Córdoba por fuertes lluvias y tormentas: la Aemet espera 20 litros por metro cuadrado y aparato eléctrico

Aviso amarillo en Córdoba por fuertes lluvias y tormentas: la Aemet espera 20 litros por metro cuadrado y aparato eléctrico

Baena inicia el mes contra la violencia de género con la presentación del espectáculo 'Inmersión en el mundo de María'

Baena inicia el mes contra la violencia de género con la presentación del espectáculo 'Inmersión en el mundo de María'

Ochavillo del Río se cita con el duende el próximo 15 de noviembre con la celebración de su 19º Colón Flamenco

Ochavillo del Río se cita con el duende el próximo 15 de noviembre con la celebración de su 19º Colón Flamenco

Así está el nivel de los embalses de Córdoba

Así está el nivel de los embalses de Córdoba
Tracking Pixel Contents