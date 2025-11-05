Sucesos
Detienen a un hombre en Baena por haber robado en la casa de la Cofradía de la Virgen de Guadalupe
La Guardia Civil le arresta tras haberse llevado varios objetos de gran valor artístico y económico
La Guardia Civil, con la colaboración de la Policía Local, ha detenido en Baena a un hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza en las cosas, cometido en la casa de la Cofradía de la Virgen de Guadalupe. El robo ocurrió el jueves 16 de octubre.
Según explica este cuerpo en una nota de prensa, la denuncia recibida en el puesto de Baena informaba de un robo con fuerza en un local de la Cofradía de la Virgen de Guadalupe. Los ladrones habían forzado la puerta de entrada y se habían llevado "varios objetos de gran valor artístico y económico, entre ellos dos candelabros, un crucifijo de plata, dos jarrones de plata y una urna de orfebrería que contenía una imagen de la Virgen de Guadalupe".
Inmediatamente, la Guardia Civil se trasladó al lugar indicado y, tras comprobar lo denunciado, inició gestiones para el total esclarecimiento del robo, la identificación, localización y detención del presunto autor.
La inspección ocular efectuada en el establecimiento unida a los datos obtenidos en la investigación, "permitieron obtener indicios suficientes de la implicación en el robo de un vecino de la localidad conocido por sus antecedentes delictivos", continúa la nota.
Ante ello, la Guardia Civil estableció un dispositivo de servicio en el que se integraron efectivos de la Policía Local, orientado a su localización y detención. El sospechoso fue finalmente detenido "en fechas recientes, cuando fue sorprendido por los agentes en el interior de una cooperativa olivarera de la localidad, donde presuntamente pretendía cometer un robo portando herramienta y guantes", asegura la Guardia Civil.
Detenido y diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial, que ha acordado el ingreso en prisión del arrestado.
