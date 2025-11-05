Caixabank reconoce la labor filantrópica del empresario montillano José Ríos Márquez

El empresario de Montilla José Ríos Márquez ha recibido en Barcelona el Premio de Filantropía Caixabank Wealth Management de la Dirección Territorial de Andalucía por "transformar el anhelo de justicia social, la solidaridad hacia los más vulnerables y un profundo amor a la naturaleza en acción organizada en dos fundaciones". Así lo indicó Mercedes Basso Ros, directora de Filantropía de Banca Privada de Caixabank, durante el acto de entrega celebrado en la Casa Llotja de Mar de Barcelona.

El reconocimiento, entregado por Jesús Garrido-Arroquia, director comercial de Caixabank Wealth Management en Andalucía, pone en valor la trayectoria de un empresario que ha sabido convertir la solidaridad en una forma de vida, implicando a su familia y a su entorno en proyectos de impacto social y medioambiental, tanto en Montilla como en otros puntos de España y en diversos países en vías de desarrollo.

Garrido-Arroquia subrayó la trascendencia de una iniciativa personal y profesional "que ha sabido aunar el compromiso con la justicia social, las personas más vulnerables y el medio ambiente". En referencia a José Ríos Márquez, resaltó que "este premio es un merecido reconocimiento a su entrega y a su ejemplo", al destacar "su capacidad para, a través de un intenso trabajo y una continuada contribución a lo largo de más de treinta años, haber conseguido crear un sólido equipo profesional e implicar a numerosos voluntarios altamente motivados".

Proteger la infancia y la naturaleza

Visiblemente emocionado, José Ríos Márquez agradeció el reconocimiento y compartió el sentido profundo de su compromiso vital. "Desde muy joven he creído que la solidaridad es el camino del buen vivir y que el dinero no es el valor absoluto. Siempre tuve clara la necesidad de devolver a la sociedad parte de lo logrado como empresario. Mi motivación para trabajar tan duro es precisamente eso: proteger la infancia y la naturaleza", declaró.

El impulsor de la Fundación Social Universal (FSU) y de la Fundación Somos Naturaleza (FSN) se mostró especialmente orgulloso de los logros alcanzados: "Gracias a un equipo fantástico y el apoyo de mi generosa familia —destacó— las más de 500.000 personas beneficiarias de 27 países en estos años, cientos de hectáreas devueltas a la naturaleza y la ilusión de seguir apoyando causas justas que dejan huella de vida". Y concluyó con una reflexión esperanzadora: "El mejor futuro solo depende de nuestro presente lleno de vida. Ojalá muchas más personas y empresas se unan en este camino de vida".