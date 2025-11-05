El Cabril empieza ya a recibir los residuos del desmantelamiento de la central nuclear de Garoña

El centro de almacenamiento de residuos radiactivos de El Cabril está recibiendo ya los primeros camiones con los residuos procedentes del desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña, en Burgos. Las instalaciones dejaron de producir electricidad hace más de una década y desde su cierre la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) es la titular del centro y la responsable de la gestión de los desechos contaminados con radioisótopos.

El director de Operaciones de la compañía, Manuel Rodríguez Silva, ha confirmado este miércoles en Córdoba que a lo largo de este año han llegado hasta El Cabril los primeros camiones con restos de Garoña. Han sido en total 30 expediciones con un total de 360 metros cúbicos de residuos de media, baja y muy baja intensidad (los que se almacenan en las instalaciones de Hornachuelos). Es un volumen relativamente pequeño, si se tiene en cuenta que un camión de gran tonelaje puede albergar unos 80 metros cúbicos de mercancías.

Estos residuos proceden de la fase de operaciones de Garoña, es decir, en una época anterior a la toma de posesión por parte de Enresa. Se espera que en una primera fase lleguen hasta El Cabril unas 2.000 toneladas de desechos contaminados procedentes de las operaciones de desmantelamiento, que se llevarán a cabo sobre todo a lo largo de los años 2026 y 2027. Mientras se realizan estos trabajos, los residuos se van acumulando en la propia central nuclear hasta que se decide su traslado a El Cabril.

Por otro lado, la directora de El Cabril, Eva Noguero, manifestó que en enero de este año se recibió la autorización de construcción de la nueva plataforma de almacenamiento en las instalaciones de Hornachuelos. "Ahora estamos trabajando en realizar los estudios y la documentación técnica previa a la construcción", que incluye entre otras cosas la declaración de impacto ambiental. En paralelo se está redactando el proyecto de obra, con la intención de poder licitar los trabajos el próximo año.

Las cifra de los residuos nucleares

En la actualidad, explicó Manuel Rodríguez, Enresa mantiene contrato para la retirada de sus residuos radiactivos con 1.009 instalaciones radiactivas de las que el 52% pertenece a diferentes ámbitos industriales, algo más del 30% son de uso médico y cerca del 18% al campo de la investigación y la docencia.

Anualmente estas instalaciones generan, según la media de los últimos diez años, unos 15 metros cúbicos de residuos radiactivos, que son gestionados, de acuerdo con sus características radiológicas, por profesionales cualificados. Enresa hace una media de 150 retiradas anuales de este tipo de residuos que se trasladan a El Cabril en una media de 35-40 expediciones. Se trata de residuos heterogéneos que incluyen, entre otros, fuentes de radioterapia, materiales residuales del uso de radioisótopos en medicina nuclear y de todo tipo de investigaciones médicas o docentes; fuentes de control de procesos y medidas industriales; o equipos en cuya composición o que para su funcionamiento precisan de componentes radiactivos. En todo caso, son residuos de baja y media actividad que siguen un proceso reglamentado hasta que finalmente son gestionados en el Centro de Almacenamiento de residuos radiactivos de El Cabril.

El jefe del Departamento de Logística de Enresa, Guillermo Martin, detalló los contratos activos que tiene Enresa, destacando los que se encuentran en Andalucía. Según los datos de las recogidas de residuos realizadas en los dos últimos años, generó alrededor del 2,3 % de los residuos procedentes de instalaciones radiactivas retirados en toda España. Por procedencia, el 97% de los residuos retirados de Andalucía son de instalaciones industriales y cerca de un 3% de instalaciones médicas.

En el caso de la provincia de Córdoba, Enresa mantiene tan sólo nueve contratos para la recogida de residuos, aunque en los últimos años no se han realizado operaciones de traslado de materiales hasta El Cabril.

Jornadas

Por otro lado, medio centenar de técnicos y responsables de la gestión de los residuos radiactivos generados en el ámbito hospitalario, industrial y de investigación de toda España, se reúnen este miércoles y mañana en Córdoba, en las 22ª Jornadas de Residuos Radiactivos de Instalaciones Radiactivas que organiza Enresa. El objetivo de estas jornadas es intercambiar información y experiencias para optimizar los procesos de gestión de los residuos radiactivos que se generan en sus actividades que tienen una gran importancia en la vida cotidiana. Según destacó en una rueda de prensa el director de Operaciones de Enresa, Manuel Rodríguez Silva, los “pequeños productores”, como se conoce coloquialmente a estas instalaciones radiactivas, son “el ejemplo más claro de cercanía a la sociedad en el cumplimiento del servicio público esencial que Enresa tiene encomendado”.