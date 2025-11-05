Baena inicia el mes contra la violencia de género con la presentación del espectáculo 'Inmersión en el mundo de María'

El Ayuntamiento de Baena ha abierto oficialmente el programa municipal del mes de noviembre, dedicado a la lucha contra la violencia de género, con un acto público que combinó reflexión, cultura y compromiso institucional en el que se presentó el espectáculo Inmersión en el mundo de María. En su intervención, la alcaldesa, María Jesús Serrano, recordó el significado del 25N y la necesidad de reforzar la conciencia social frente a una violencia que "atraviesa clases sociales, edades y entornos".

"Es el mes por excelencia para visibilizar, reivindicar y reforzar la lucha contra la violencia de género, una lacra que persigue y acosa a las mujeres", afirmó Serrano, quien destacó el lema de este año, centrado en el hecho de que la violencia se ejerce "por ser mujeres" y recordó la importancia de prevenir, sensibilizar y, especialmente, acompañar a las víctimas.

La alcaldesa dio la bienvenida a los tres ponentes invitados, referentes nacionales en la lucha contra la violencia machista, subrayando el papel de la educación, la formación y la sensibilización como pilares para erradicar la problemática. "Para acabar con esta lacra es necesario educar, formar y seguir trabajando día a día", dijo.

Comienzo de la representación del espectáculo para sensibilizar contra la violencia de género en Baena. / Juan Carlos Roldán

Uno de los ejes del programa es la representación del espectáculo Inmersión en el Mundo de María. La obra es una propuesta escénica que mezcla teatro, danza y recursos audiovisuales y que pretende “poner rostro, cuerpo y voz al proceso emocional que atraviesa una mujer víctima de violencia machista”. La pieza está interpretada por María Luisa Lara, bailarina reconocida internacionalmente y cuenta con la participación y dirección conceptual de Miguel Lorente, Laura Berja y José Antonio Funes.

Normalización social

El exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género, Miguel Lorente, alertó de la normalización social que aún rodea estas conductas, destacando que "un 19% de chicos entre 15 y 24 años piensa que si la violencia no es intensa no es un problema. Exactamente lo mismo que escuchaba hace 30 años en los juzgados". Lorente defendió el papel del arte como "herramienta transformadora que atraviesa prejuicios y permite comprender desde la emoción".

Por su parte, la especialista Laura Berja definió la puesta en escena como "un recorrido íntimo por las secuelas psicológicas que atraviesa una mujer al salir de una relación violenta". "No basta con alejarse del agresor, hay que afrontar la culpa, la vergüenza, el miedo, el señalamiento. La cultura y el arte pueden sostener ese proceso", explicó Berja, agradeciendo al Ayuntamiento su apuesta por un formato que combina pedagogía, acción cultural y sensibilización comunitaria.

En las aulas

Finalmente, el docente José Antonio Funes cerró el acto apelando a la responsabilidad colectiva: "En las aulas vuelven a escucharse discursos negacionistas. Si cada día una mujer más es asesinada, el problema está lejos de resolverse", aseveró.

Funes destacó la fuerza emotiva de la obra y la implicación de todos los profesionales participantes. "Es un evento innovador que une ciencia, arte y emoción para activar conciencia y compromiso", concluyó.