El alcalde de Carcabuey defiende que el cambio de ubicación del espacio escénico se debe al "interés general"

El "interés general" por encima de cualquier proyecto personalista o de partido. Este es el principal argumento del drástico cambio de postura que el equipo de gobierno del consistorio de Carcabuey ha tomado en relación al espacio escénico proyectado para la localidad y que en el último año ha generado un intenso cruce de declaraciones con los grupos de la oposición.

Así lo ha indicado a CÓRDOBA el alcalde carcabulense, Juan Miguel Sánchez, que argumentaba dicho cambio en "tres razones de peso". La primera de ellas, según enumera Sánchez, "es que surge la oportunidad, que antes no se daba, de adquirir el local de un antiguo salón de bodas ubicado en El Parador, de 540 metros cuadrados, por lo tanto, más grande que la ubicación prevista en la plaza de España".

Residencia de mayores

La segunda razón de peso es que las obras "serán menos costosas en la nueva ubicación". En este sentido, Sánchez indica que, "aunque vamos a firmar el préstamo por 1,9 millones de euros, si no disponemos del total se cancela y solo se paga por lo dispuesto". Y es aquí donde surge el argumento de peso, ya que con dicho préstamo "se podrá llevar a cabo la primera fase de la reforma y ampliación de la residencia de mayores, que también es un proyecto súper importante, súper necesario desde que asumimos la gestión de la residencia, en la que tenemos mucha lista de espera y se nos está quedando pequeña", afirma el alcalde.

Para Sánchez, “lo importante es que este equipo de gobierno no renuncia a una demanda histórica que tiene Carcabuey como es el tener un espacio escénico digno, moderno, versátil, que es lo que vamos a tener, pero a menor coste que el inicialmente proyectado para la plaza, cambio que a su vez nos permitirá acometer la primera fase de reforma y ampliación de la residencia de mayores, que también es un proyecto estratégico y muy necesario para el pueblo”.

Polémica con la ubicación anterior

El alcalde reconoce que había polémica con la ubicación en la Plaza de España, "por lo que en el momento que ha surgido esta oportunidad hemos visto que el cambio es más beneficioso para el interés general y así lo hacemos".

En cuanto al coste del espacio escénico en esta nueva ubicación, el alcalde señalaba que, de los 3.596.189 euros del proyecto inicial, la construcción del espacio escénico y su dotación pasan ahora a unos 2.300.000 euros, destinándose 350.0000 euros a la intervención en la residencia de mayores.