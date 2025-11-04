EL TIEMPO EN CÓRDOBA
El tiempo en Priego de Córdoba: esta es la previsión meteorológica de hoy, martes 4 de noviembre
Consulta la previsión del tiempo en Priego de Córdoba para hoy, martes 4 de noviembre, de acuerdo con los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Aquí puedes consultar el tiempo previsto para hoy en todos los municipios de Córdoba, Andalucía y España.
- El arroz más grande de Andalucía se sirve en Montilla
- Tres cordobeses, en la élite de la peluquería nacional
- Un fallecido y dos heridos graves en un accidente en la N-432 a la altura de Espiel
- Una tromba de agua anega calles en Lucena y Priego y corta varias carreteras
- Fallece Rafael Villa, referente empresarial y humano de El Carpio, a los 72 años de edad
- Varias carreteras de la provincia de Córdoba, cortadas por desbordamientos y acumulación de barro por las lluvias
- El Pleno de Cabra declara nulo el cobro de casi 1.700 recibos de la tasa de la basura por errores e irregularidades
- Arden dos vehículos en un parking subterráneo de Priego de Córdoba