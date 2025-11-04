Movilidad
Un sendero unirá Las Navas y Moriles desde el próximo año
Los ayuntamientos implicados y la Diputación suscriben un convenio de colaboración
Los ayuntamientos de Lucena y Morilesla Diputación han «desbloqueado» definitivamente la ejecución del carril peatonal entre Las Navas del Selpillar y la localidad morilense, un proyecto germinado en el año 2017. El coste de la ejecución significará 450.000 euros en el inminente pliego de licitación y las obras, con un plazo de tres meses, se materializarán durante 2026.
Las tres instituciones implicadas rubricarán un convenio de colaboración, redactado por la entidad provincial. El vicepresidente primero de la Diputación, Andrés Lorite; y los alcaldes de Lucena y Moriles, Aurelio Fernández y Francisca Carmona, respectivamente, cerraron el acuerdo este martes, durante el primer acto público celebrado en el nuevo edificio del Servicio de Arquitectura y Urbanismo de la Diputación, y que también alberga la sección de Carreteras de la demarcación sur, emplazado en el Polígono Industrial Pilar de la Dehesa de Lucena.
La distribución financiera endosa una aportación de 200.000 euros a la Diputación, institución que, además, acaba de revisar e proyecto técnico. En función de la influencia del término municipal en el propio itinerario, el Ayuntamiento lucentino contribuye con 150.000 euros y, finalmente, el Consistorio de Moriles sufraga un montante de 100.000 euros.
A través de una gestión de encomienda, a partir de ahora, la Diputación abordará los trámites expropiatorios, de escasa dimensión, para lograr un ancho de tres metros. La longitud total de itinerario comprende 1.600 metros.
