Ratificada la condena a un guardia civil por no actuar ante una denuncia de "múltiples robos" de ganado en Hinojosa del Duque

Un sargento de la Guardia Civil ha sido condenado a seis meses de inhabilitación para el ejercicio del cualquier cargo o empleo por omisión del deber de perseguir delitos al no tramitar una denuncia efectuada por un comerciante de ganado de Hinojosa del Duque que implicaba a otros agentes del instituto armado.

La sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba, que ha sido ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), recoge que en la primavera de 2016 el sargento se puso en contacto con el comerciante para, haciéndose pasar por ganadero, averiguar lo que sabía de los robos de ganado que se estaban produciendo en el norte de la provincia.

Días después de este contacto en el que en ningún momento mencionó su condición de guardia civil, le citó desde el cuartel para que acudiese a declarar.

Posteriormente, el comerciante de ganado presentó una denuncia por "los múltiples robos de ganado que se venían produciendo en los pueblos de alrededor y en esta denuncia implicó a personas concretas del negocio ganadero, pero también a varios guardias civiles, dando datos concretos de alguno de ellos, como parte de la red de robo de ganado".

A pesar de tener noticia de estos hechos y de la obligación de perseguir delitos nacida de su cargo como guardia civil, el sargento de la Guardia Civil "guardó la denuncia, primero en su despacho y posteriormente en su casa, sin darle trámite para que se profundizara en la investigación, sin dar cuenta a autoridad judicial, ni a sus superiores jerárquicos".

Todo ello a pesar de que su compañero, que había actuado como secretario al recoger la denuncia, recomendó que diera traslado de la misma a una unidad de policía judicial.

El guardia civil recurrió la condena de la Audiencia Provincial de Córdoba, pero el TSJA ha desestimado el recurso de apelación.