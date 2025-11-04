La Rambla tendrá una nueva oficina de empleo

La delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Mª Dolores Gálvez, ha presentado estemartes en La Rambla el proyecto de la Consejería para este municipio incluido en los presupuestos de la Junta de Andalucía para el próximo año. Se trata de la construcción de una nueva oficina del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en esta localidad, que supondrá una inversión superior al millón de euros.

La responsable territorial ha destacado durante la presentación del proyecto que esta actuación supone mucho más que una obra, "es un espacio pensado para las personas, para las oportunidades y para el futuro. Una nueva oficina del SAE que refleje el tipo de servicio público que queremos ofrecer: moderno, accesible y centrado en las personas".

Durante su intervención, Gálvez ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de La Rambla, "gracias a su compromiso y a la cesión del solar donde se ubicará la nueva oficina, hoy damos un paso firme hacia adelante. Esta cooperación entre administraciones demuestra que, cuando se trabaja juntos, se logran grandes cosas en beneficio de la ciudadanía"

Más de 500 metros cuadrados

La delegada ha explicado que el Ayuntamiento de La Rambla acordó la cesión patrimonial a la Junta de Andalucía de un solar de 507 metros cuadrados, situado en la calle Málaga, 17, con una duración de 30 años, con el fin de destinarlo a la construcción de la nueva oficina de empleo. "Desde la Delegación ya hemos realizado todos los trámites necesarios con la Dirección General de Patrimonio para formalizar dicha cesión y posibilitar su aceptación, de manera que pueda iniciarse el resto del procedimiento administrativo y técnico para la ejecución del nuevo edificio de empleo”.

La nueva sede del SAE permitirá mejorar las condiciones de atención al público, dignificar el servicio y ofrecer un entorno más funcional y confortable tanto para las personas demandantes de empleo como para las empresas del entorno.

El plan de mejora de infraestructuras del SAE en Córdoba incluye también las nuevas oficinas de Fuente Palmera, Villa del Río, Lucena y Montilla

Esta actuación forma parte del plan de mejora de infraestructuras del SAE, que incluye también las nuevas oficinas de Fuente Palmera, Villa del Río, Lucena y Montilla, donde las obras ya están en marcha.

Gálvez ha subrayado que este proyecto se enmarca en la transformación integral del Servicio Andaluz de Empleo, un proceso que combina la innovación tecnológica con la cercanía en la atención. En este sentido, ha recordado que el SAE ha implantado nuevas herramientas telemáticas y servicios digitales que optimizan la gestión y facilitan la relación con la ciudadanía.

Nueva web

Asimismo, ha destacado el nuevo portal SAEempleo.es, que unifica en un solo espacio los servicios digitales para personas demandantes y empresas, ofreciendo recursos personalizados que mejoran la empleabilidad y facilitan la contratación.

La delegada ha concluido su intervención subrayando que "detrás de cada cifra, detrás de cada programa o proyecto, hay personas, hay historias, hay esperanzas. Y nuestro deber es estar a su lado, ayudándoles a encontrar su oportunidad y su camino profesional".