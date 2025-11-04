El PSOE denuncia que la Junta ha olvidado a Puente Genil en los presupuestos

El secretario local del PSOE de Puente Genil, José Antonio Gómez, criticó este martes que la Junta de Andalucía deje a la localidad “en el olvido” al no consignar en los presupuestos autonómicos para el próximo año partidas para acometer “las grandes inversiones y los grandes proyectos que demanda nuestro municipio”. “Si miramos las cuentas, sí vemos cómo la Junta se acuerda de demandas de otras localidades, como Palma del Río, donde consigna una pasarela ciclopeatonal con un presupuesto de 900.000 euros; Lucena, donde su alcalde dijo hace unos días que la Junta iba a invertir más de seis millones de euros; Montilla, donde se va a finalizar la sede judicial con una dotación de más de 700.000 euros; o La Rambla, con una carretera de acceso en la que se van a invertir cerca de 2,5 millones de euros, pero para Puente Genil no hay nada de eso”.

Gómez afirmó que los presupuestos no incluyen partidas para la Autovía del Olivar en Puente Genil. “Sí se financia la ronda de Cabra de la Autovía, pero no hay nada para el proyecto Estepa-Lucena pasando por Puente Genil; no vemos nada sobre las glorietas de la Cañada de la Plata ni de la Ribera Baja, ambas en la A-318, que tanto hemos demandado y sobre las que el alcalde salió diciendo que iba a contar con la colaboración de la Junta; no hay nada sobre las plataformas peatonales que también anunció el alcalde, absolutamente nada”.

Ante ello, “sí vemos dos cosas, una partida que rebaja la inversión respecto al año pasado, que es la relativa a inversiones educativas, donde sí vamos a contar con un centro educativo donde se va a acometer un proyecto de bioclimatización; y sí vemos una partida de 2,8 millones de euros para rehabilitación de viviendas de AVRA donde se supone que se podrá beneficiar un bloque de la barriada de Quevedo. Son dos inversiones necesarias, pero Puente Genil tiene muchos más proyectos históricos que se vienen reclamando a la Junta, como el pabellón polideportivo, que el propio delegado del Gobierno de la Junta, Adolfo Molina, dijo en 2022 que iba a reclamar con atención a la administración autonómica, y sobre el que tampoco hay nada”.

"Somos el segundo municipio en importancia en la provincia de Córdoba y reclamamos más y mejores inversiones de la Junta, pero ante eso Sergio Velasco guarda silencio absoluto. Él ya nos tiene acostumbrados, y así llevamos viéndolo en estos dos años, ya que se calla ante los atracos de esos olvidos de la Junta hacia Puente Genil y nos vuelve a demostrar que están callados porque miran más por el interés del partido que por el interés de los vecinos de Puente Genil», aseguró.

«Nuestra ciudad merece un respeto que se tiene que traducir en forma de inversiones, porque si la Junta invierte en todas las localidades de nuestro alrededor menos en la nuestra, al final Puente Genil se queda atrás y eso es lo que está pasando, como por ejemplo, en el desmantelamiento de nuestros servicios públicos, como es el Hospital. Pedimos respeto e inversiones para sacar adelante demandas vecinales y le exigimos también al alcalde que deje de callar ante atracos y olvidos y coja la bandera para defender las cuestiones que afectan a Puente Genil por encima de los intereses de su partido”, concluyó.

Por último, el diputado en el Congreso, Alberto Mayoral, también presente en la rueda de prensa, lamentó la falta de inversiones en materia de mantenimiento y mejora de servicios públicos y criticó con dureza las carencias que presenta el Hospital de Alta Resolución de Puente Genil. “Sabemos cómo está Traumatología, sabemos lo que han hecho con el servicio de Oftalmología llevándoselo a Cabra, y cómo actúa el gobierno municipal, siempre tarde, diciendo que se va a preocupar después de que le preguntemos nosotros, y haciendo un recorte en aquello que le importa a la gente de Puente Genil, que es el derecho a poder enfermar”.

“Moreno Bonilla en Puente Genil significa abandono y un maltrato a la ciudadanía, con un gobierno local que está perjudicando directamente al municipio y, frente a esto, hay otro modelo, que es el Gobierno de España, con inversiones en Fuente-Álamo, en el canal de riego Genil Cabra, pero también en La Alianza. Son más de siete millones de euros que vienen del Gobierno de España a Puente Genil, como la remodelación del Mercado de Abastos, y frente a eso inversiones anecdóticas de la Junta, con lo dramático que supone que el propio Sergio Velasco anteponga los intereses del PP a los de los vecinos y vecinas de Puente Genil”.