El proyecto de Covap Ordeñando el Futuro, finalista en los Premios ARIA 2025

La cooperativa Covap será una de las protagonistas en la tercera edición de los Premios de Inspiración Agraria y Rural (ARIA) de la Red Europea de la PAC, gracias a su proyecto Ordeñando el Futuro, desarrollado junto a Cruz Roja. Esta iniciativa ha sido seleccionada como finalista en la categoría de relevo generacional. Para alcanzar esta fase, Ordeñando el Futuro fue uno de los ocho proyectos elegidos por la Red PAC para representar a España. Posteriormente, la Red Europea de la PAC seleccionó tres propuestas nacionales entre más de 120 candidaturas, conformando un total de 24 finalistas a nivel europeo.

El proyecto de Covap y Cruz Roja impulsa la formación y el relevo generacional en el sector lácteo a través de la capacitación y contratación de jóvenes inmigrantes procedentes de Mali y Senegal. Destaca por su enfoque inclusivo, su apuesta por la innovación social y su capacidad de replicarse en otros territorios.

Además, combina formación técnica y apoyo social para favorecer la integración laboral en zonas rurales despobladas, con más de 300 horas de prácticas, 10 contrataciones directas y un modelo que puede extenderse a otras regiones.

El voto popular

Además de competir en la categoría de relevo generacional, Ordeñando el Futuro también optará al premio del voto popular, que será otorgado mediante una votación en línea entre los 24 proyectos finalistas europeos.

Los Premios ARIA, bajo el lema Modelando el mañana juntos, reconocen proyectos que contribuyen a fortalecer las comunidades rurales y fomentan la implicación de los jóvenes en su desarrollo. Constan de cuatro categorías —agricultura competitiva e inteligente, protección del medio ambiente, tejido socioeconómico de las zonas rurales y relevo generacional—, además de dos galardones especiales: el premio del voto popular y el premio a la igualdad de género, este último otorgado por el jurado a los proyectos que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito rural y agrario.