La nueva edición de Priego Micológico mostrará dos documentales sobre hongos y ofrecerá actividades gratuitas

El delegado de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Córdoba, Rafael Martínez, ha presentado la 15ª edición de Priego Micológico, una iniciativa que vuelve a situar a Priego de Córdoba y al Parque Natural y Geoparque Mundial de la Unesco Sierras Subbéticas como epicentro andaluz de la micología.

La decimoquinta edición de Priego Micológico se celebrará del 20 de noviembre al 14 de diciembre, con un amplio programa de actividades gratuitas que incluye charlas, talleres, exposiciones pictóricas, rutas guiadas, salidas fotográficas y degustaciones gastronómicas elaboradas con setas en bares y restaurantes locales.

Asimismo, durante estas semanas se ampliarán los días y horarios de apertura del Jardín Micológico y se invitará especialmente a los visitantes a recorrer el sendero micológico Enrique Triano, con salida desde el Centro de Visitantes de Santa Rita.

Autoridades en la presentación de Priego Micológico. / CÓRDOBA

Como novedades de esta edición, se incorporan la proyección de dos documentales sobre hongos en el auditorio del Jardín y una salida fotográfica temática. También se volverá a emitir el vídeo divulgativo estrenado en la pasada edición, con el objetivo de seguir promoviendo el conocimiento y respeto por el patrimonio natural andaluz.

Las inscripciones para las actividades pueden realizarse de manera presencial en la Oficina de Turismo de Priego de Córdoba o a través de los formularios disponibles en el cartel y programa oficial del evento. Excepto la degustación del menú micológico, todas las actividades son gratuitas.

Valoraciones

Martínez destacó que “Andalucía es uno de los territorios con mayor riqueza y diversidad fúngica de Europa, motivo por el que el Jardín Micológico La Trufa está ubicado en la aldea prieguense de Zagrilla”. Este equipamiento, integrado en la Red Andaluza de Jardines Botánicos y Micológicos en Espacios Naturales (RAJBMEN), es el único dedicado a las setas y trufas en toda España, y constituye una apuesta decidida por la conservación de la biodiversidad, la educación ambiental y el impulso del micoturismo.

Por su parte, el alcalde de Priego de Córdoba, Juan Ramón Valdivia, explicó que Priego Micológico se celebra en “pleno corazón de las Sierras Subbéticas y en este lugar privilegiado existe una importante afición por el mundo de las setas”.