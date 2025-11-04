La macrooperación contra el narcotráfico en Bujalance se salda con diez detenidos, dos de ellos ingresados en prisión

La macrooperación contra el narcotráfico que la Guardia Civil desarrolló el pasado 8 de octubre en Bujalance se ha saldado, finalmente, con un total de diez detenidos, así como con otras dos personas investigadas como presuntas autoras de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, según informa este cuerpo en una nota de prensa que hace balance del operativo.

En total, se realizaron cuatro registros en los que se intervinieron unas 300 plantas de marihuana, 70 gramos de heroína, 90 gramos de cocaína y 47 papelinas de rebujito (mezcla de heroína y cocaína). Además, se aprehendieron de una carabina de aire comprimido, un machete, 32 cartuchos de escopeta y unos 6.000 euros en billetes fraccionados.

Más de seis meses

Tras más de seis meses de investigaciones, la actuación, coordinada por el Puesto de Bujalance, permitió "comprobar la existencia de varios puntos de venta de drogas establecidos en la localidad de Bujalance, a donde acudían personas vinculadas con el mundo de las drogas, para adquirir dosis", asegura la nota.

Plantas intervenidas en la operación desarrollada en Bujalance. / CÓRDOBA

Ante estas sospechas, los guardias civiles procedieron al registro de cuatro inmuebles, los cuales se tenían "indicios suficientes de la existencia de menudeo de drogas", ubicados en distintos puntos de la localidad.

Fruto de los registros practicados, la Guardia Civil procedió a la detención de diez personas y a la investigación de dos, al desmantelamiento de tres puntos de venta de drogas muy activos, establecidos en dicha localidad y a la intervención de más de 300 plantas de marihuana, unos 70 gramos de heroína, unos 90 gramos de cocaína, 47 papelinas de rebujito, una carabina de aire comprimido, un machete, 32 cartuchos de escopeta y unos 6.000 euros en billetes fraccionados.

Plantación de marihuana desarticulada en Bujalance. / CÓRDOBA

Dos personas, a prisión

Detenidos, droga intervenida y diligencias instruidas fueron puestas a disposición de la autoridad judicial, acordando esta el ingreso en prisión del líder de la organización y de uno de sus principales colaboradores.

Agentes de la Guardia Civil en uno de los domicilios registrados durante la operación en Bujalance contra el narcotráfico. / CÓRDOBA

En la fase de explotación de la operación, han intervenido efectivos del Grupo Rural de Seguridad con base en Zaragoza, la Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia de Córdoba, el servicio aéreo con un helicóptero y un dron, el servicio cinológico con canes adiestrados en la detección de drogas, así como personal de seguridad ciudadana del Puesto de Bujalance y de la Compañía de Córdoba