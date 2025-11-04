El Ayuntamiento coordina el operativo
Lucena pone en marcha el dispositivo de seguridad para la campaña de la aceituna
Implica a Guardia Civill Policía Nacional y Local y guardas rurales
El Ayuntamiento de Lucena ha puesto en marcha, tras la reunión de coordinación previa, el dispositivo de seguridad con motivo del inicio de la campaña de recogida de aceituna, con el objetivo de organizar el desarrollo de este operativo especial que se desarrollará durante los próximos meses en el término municipal.
El encuentro, presidido por el alcalde de Lucena, Aurelio Fernández, ha contado con la participación de los responsables de las delegaciones municipales de Agricultura y Seguridad Ciudadana, así como con representantes de la Guardia Civil, del equipo ROCA, de la Policía Nacional, de la Policía Local y de los guardas rurales de los cotos de caza.
También han estado presentes miembros de la Sociedad de Cazadores de Lucena y de las cooperativas olivareras de la localidad. Durante la reunión se han analizado los distintos recursos humanos y materiales que se pondrán en marcha dentro de este operativo especial, que permanecerá activo mientras dure la campaña olivarera, con el fin de prevenir los robos de aceituna tanto en las fincas agrícolas como en los puntos de recepción y almazaras.
Teléfonos de atención
Desde el Ayuntamiento y los cuerpos de seguridad se recuerda a los agricultores la importancia de mantener una comunicación directa ante cualquier incidencia, disponiendo para ello de los teléfonos 698 77 24 26 (equipo ROCA de la Guardia Civil), 633 70 36 80 (guardas rurales) y 062 (Guardia Civil), además de la aplicación Alertcops, que permite la geolocalización inmediata en caso de emergencia.
El alcalde lucentino ha subrayado la importancia de la colaboración entre instituciones, cuerpos policiales y agricultores para garantizar una campaña segura y sin incidencias: "Lucena es un municipio con una fuerte tradición olivarera y todos compartimos la responsabilidad de proteger el fruto del trabajo de nuestros agricultores", ha afirmado.
- El arroz más grande de Andalucía se sirve en Montilla
- Tres cordobeses, en la élite de la peluquería nacional
- Un fallecido y dos heridos graves en un accidente en la N-432 a la altura de Espiel
- Una tromba de agua anega calles en Lucena y Priego y corta varias carreteras
- Fallece Rafael Villa, referente empresarial y humano de El Carpio, a los 72 años de edad
- Varias carreteras de la provincia de Córdoba, cortadas por desbordamientos y acumulación de barro por las lluvias
- El Pleno de Cabra declara nulo el cobro de casi 1.700 recibos de la tasa de la basura por errores e irregularidades
- Arden dos vehículos en un parking subterráneo de Priego de Córdoba