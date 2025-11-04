La Junta inicia en Cabra una campaña informativa sobre su servicio de orientación jurídica para mayores

Con la presencia de la delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Dolores Sánchez, en el Centro de Participación Activa de Cabra, la Junta de Andalucía ha iniciado en la provincia de Córdoba la primera de las charlas informativas que se van a ir sucediendo a través de una campaña que tiene como objeto informar a los mayores de aquellos temas de interés que se abordan a través de un servicio de orientación jurídica que la administración autonómica dispone para aquellos que poseen la tarjeta Sesentaycinco.

Un programa de atención jurídica gratuita para las personas mayores, que ayude a resolver las dudas de carácter jurídico que se les puedan plantear en el desarrollo de su vida cotidiana y en su relación con los demás.

Así lo ha señalado Sánchez junto a miembros de la dirección del centro egabrense y su junta directiva, señalando que en este caso el tema escogido ha sido el de las herencias, tras indicar que el mencionado servicio se presta de manera personalizada para los mayores y en él se pueden "plantear las dudas sobre diversos temas, como temas de seguros, de reclamaciones en facturas de luz, de agua, de teléfono y de hipoteca, entre otros".

Actividad de los centros de participación activa

Dicho servicio, explicaba la delegada, se presta junto con el Colegio de Abogacía de Córdoba en los centros de participación activa como el de Cabra, del que forman parte unos 3.800 socios, la mayoría mujeres.

Dolores Sánches destacó en ese sentido la labor que la Junta presta, "con inversiones muy importantes a lo largo de todo el año, para que estos centros estén en las mejores condiciones y para que nuestros mayores, que ya han vivido una vida llena de trabajo y de sacrificio, ahora encuentren en las actividades que se desarrollan en estos centros una vejez lo más digna y activa posible".