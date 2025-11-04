IU rechaza la subida de las tasas del agua y la basura que plantea el PP en la Diputación de Córdoba y las considera "un atraco"

La portavoz del grupo provincial de Izquierda Unida en la Diputación de Córdoba, Irene Ruiz, ha anunciado el rechazo de su formación a las subidas en los recibos del agua y de la basura que el equipo de gobierno del Partido Popular pretende aprobar en los consejos rectores de Epremasa y Emproacsa, convocados para este jueves, 6 de noviembre. Ruiz ha advertido de que estas propuestas suponen el mayor "atraco" al bolsillo de los vecinos y vecinas de la provincia en décadas, con incrementos acumulados que alcanzarían el 60% en el caso de la basura y cerca del 40% en el recibo del agua en solo dos años y medio.

En el caso de Epremasa, la subida prevista es del 18%, que se sumaría al 41% aprobado en 2024. En cuanto a Emproacsa, el incremento rondaría el 10%, unido al 28% aplicado el pasado año. Además, la empresa provincial de aguas plantea cambiar la facturación de trimestral a bimensual, lo que para Ruiz supondrá una "nueva carga2 para las familias trabajadoras y las empresas de la provincia, que tendrán que afrontar más recibos en menos tiempo.

La portavoz de IU ha señalado que el Partido Popular "se jacta de bajar impuestos, pero solo lo hace para una minoría, mientras castiga a la mayoría de la población con subidas brutales en los servicios públicos esenciales". Desde Izquierda Unida se critica que el PP utilice como argumento la necesidad de garantizar la viabilidad de las empresas públicas, cuando se trata de servicios esenciales que deben garantizarse con "precios justos y medidas sociales de apoyo".

Denuncia la situación de Emproacsa

Durante su intervención, la portavoz provincial también ha denunciado el "caos interno" que atraviesa Emproacsa, con un "convenio colectivo paralizado desde marzo, sin avances en materia de contaminación del agua, y con obras adjudicadas en el norte de la provincia sin los permisos necesarios, sobre las que aún no hay información clara". En cuanto a Epremasa, Ruiz ha recordado que el impuesto de vertedero lo gestiona directamente la Junta de Andalucía, gobernada también por el PP, y ha reprochado que los millones recaudados por este impuesto no se estén revirtiendo en las provincias.

"Otras comunidades autónomas -ha señalado- sí han puesto en marcha planes de subvenciones y ayudas para inversiones medioambientales, tal y como permite la ley". Ruiz ha insistido en que la actuación del Partido Popular demuestra su modelo de gestión, basado en "beneficiar a las rentas altas y cargar el peso sobre las familias trabajadoras, a las que niega la mejora del salario mínimo mientras incrementa los recibos básicos de agua y basura".

Izquierda Unida ha reiterado su "rechazo frontal a estas subidas y ha reclamado una planificación consensuada, con medidas sociales y criterios de justicia y sostenibilidad, que no penalice a las familias cordobesas ni a los pequeños municipios de la provincia".