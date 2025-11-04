La Inspección de Trabajo requiere evaluar los riesgos en la salud de los policías locales de Montilla

La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social ha requerido al Ayuntamiento de Montilla la realización de una evaluación específica de riesgos psicosociales en el servicio de la Policía Local. El informe responde a una denuncia presentada por Comisiones Obreras (CCOO), que alertaba sobre un posible exceso de horas extraordinarias y sus efectos sobre la salud de los agentes.

La denuncia de CCOO se centraba en la superación del límite anual de 60 horas extraordinarias fijado en el acuerdo marco del Ayuntamiento de Montilla y los posibles riesgos derivados de esa carga laboral en materia de prevención de riesgos laborales.

Fuera de su competencia

En el informe de actuación, la Inspección de Trabajo aclara que su competencia no abarca todas las cuestiones planteadas por CCOO, ya que los agentes son funcionarios de carrera y su relación con el Ayuntamiento no se rige por el Estatuto de los Trabajadores, sino por la normativa específica del empleo público y del régimen local.

La documentación analizada refleja que ningún agente habría superado ese límite en las horas estructurales. Sin embargo, la suma de estas y las realizadas por «circunstancias excepcionales» —para cubrir bajas o ausencias imprevistas— sí habría superado el máximo en algunos casos.