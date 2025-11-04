La Inspección de Trabajo requiere evaluar los riesgos en la salud de los policías locales de Montilla
CCOO denunció la superación del límite anual de 60 horas extraordinarias de los agentes
La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social ha requerido al Ayuntamiento de Montilla la realización de una evaluación específica de riesgos psicosociales en el servicio de la Policía Local. El informe responde a una denuncia presentada por Comisiones Obreras (CCOO), que alertaba sobre un posible exceso de horas extraordinarias y sus efectos sobre la salud de los agentes.
La denuncia de CCOO se centraba en la superación del límite anual de 60 horas extraordinarias fijado en el acuerdo marco del Ayuntamiento de Montilla y los posibles riesgos derivados de esa carga laboral en materia de prevención de riesgos laborales.
Fuera de su competencia
En el informe de actuación, la Inspección de Trabajo aclara que su competencia no abarca todas las cuestiones planteadas por CCOO, ya que los agentes son funcionarios de carrera y su relación con el Ayuntamiento no se rige por el Estatuto de los Trabajadores, sino por la normativa específica del empleo público y del régimen local.
La documentación analizada refleja que ningún agente habría superado ese límite en las horas estructurales. Sin embargo, la suma de estas y las realizadas por «circunstancias excepcionales» —para cubrir bajas o ausencias imprevistas— sí habría superado el máximo en algunos casos.
- El arroz más grande de Andalucía se sirve en Montilla
- Tres cordobeses, en la élite de la peluquería nacional
- Un fallecido y dos heridos graves en un accidente en la N-432 a la altura de Espiel
- Una tromba de agua anega calles en Lucena y Priego y corta varias carreteras
- Fallece Rafael Villa, referente empresarial y humano de El Carpio, a los 72 años de edad
- Varias carreteras de la provincia de Córdoba, cortadas por desbordamientos y acumulación de barro por las lluvias
- La macrooperación contra el narcotráfico en Bujalance se salda con diez detenidos, dos de ellos ingresados en prisión
- El Pleno de Cabra declara nulo el cobro de casi 1.700 recibos de la tasa de la basura por errores e irregularidades