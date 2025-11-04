Dos hombres ingresan en prisión tras una violenta agresión en Lucena para robar un móvil

Dos hombres han ingresado en prisión tras perpetrar presuntamente un violento robo a un joven de 27 años en el centro de Lucena, en el que los agresores hirieron gravemente a la víctima para sustraerle el móvil que portaba. Fuentes del Cuerpo Nacional de Policía han confirmado que el juez, en la mañana de ayer lunes, enviaba a la cárcel a los dos supuestos autores por un delito de robo con violencia e intimidación y otro robo con fuerza, cometido en un negocio de la localidad.

El primer suceso ocurría en la madrugada del pasado sábado, 1 de noviembre, en torno a las 2.40 horas en la calle El Peso, justo en la confluencia con la vía Juan López Baja.

En la denuncia suscrita ante la Policía Nacional, y a la que ha tenido acceso este periódico, la víctima narraba que, mientras caminaba en solitario y sin ningún testigo en dirección hacia la avenida del Parque, con su móvil en la mano, dos individuos lo abordaron y, tras reclamarle su dispositivo y comprobar la resistencia de su propietario, enlazaron gestos intimidatorios, encarándose con el viandante entre voces y con actitudes alteradas y empujones.

Atendido en el centro de salud

Finalmente, tras la persistente negativa a entregarles el terminal a los autores del robo, uno de ellos propinó un fuerte puñetazo en la cara al hombre asaltado, causándole importantes lesiones en el labio, tal y como consta en un informe emitido por el centro de salud de Lucena.

Los ladrones recogieron el móvil del suelo, adonde cayó tras el brusco golpe en el rostro, y huyeron en dirección a la calle Juan López Baja. La víctima hubo de recibir atención médica.

Otro robo la misma noche

Las fuentes consultadas han señalado que los mismos individuos habrían sustraído en la misma noche la caja registradora de un establecimiento de alimentación, y cuando fueron sorprendidos también amenazaron a punta de navaja a otro grupo de personas.

Poco después, agentes de la Policía Nacional identificaron y arrestaron finalmente a los presuntos responsables de estos ilícitos.