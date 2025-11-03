Puente Genil impulsa un clúster industrial del deporte andaluz

Puente Genil se ha convertido este lunes en epicentro del sector deportivo andaluz con la constitución del grupo promotor del clúster de la industria del deporte de Andalucía, celebrada en el Teatro Circo. La iniciativa busca situar al municipio como referente regional aprovechando su fuerte tradición deportiva.

La secretaria general para el Deporte de la Junta de Andalucía, Isabel Sánchez, ha destacado que el proyecto pretende convertir el deporte en motor económico y social, generando sinergias entre instituciones y empresas. Desde la Diputación de Córdoba, Antonio Martín ha mostrado el apoyo de la institución provincial al Ayuntamiento en el desarrollo de esta iniciativa. "Las empresas deportivas juegan un papel muy importante, por eso queremos avanzar en oferta deportiva, de la mano del Ayuntamiento, con la constitución de esta iniciativa que consideramos que va a ser beneficiosa para el deporte cordobés", ha señalado.

En su intervención. el presidente de Agesport, el pontanés Víctor Romero, ha explicado que el clúster surge tras más de un año de trabajo para unir a las más de 600 empresas y entidades vinculadas al deporte andaluz, con el objetivo de influir e impulsar innovación y digitalización.

Un momento del acto de presentación dle clúster industrial del deporte en el Teatro Circo de Puente Genil. / V. Requena

Proyecto para consolidar el clúster

El alcalde, Sergio Velasco, presentó además el proyecto Forodeporte, impulsado por el Ayuntamiento y financiado por la Diputación, que prevé consolidar el clúster en este mismo año y acometer dos nuevas acciones en 2026.

El regidor ha anunciado también que se propondrá que Puente Genil sea sede permanente del clúster, reforzando su apuesta por el deporte como motor económico y turístico. En este sentido, subrayó que Puente Genil aspira a ser referente deportivo y turístico en el centro de Andalucía, con una inversión municipal superior a los cuatro millones de euros en instalaciones y más de 750.000 euros anuales para apoyar a clubes y asociaciones.

"Para nosotros es clave contar con muchas empresas del sector del deporte, fundamental para mejorar la salud y también como actividad económica, porque no son sólo las empresas de gestión deportiva, sino las empresas asociadas a la salud, incluso todo el sector turístico que es capaz de mover el deporte, y eso en Puente Genil lo tenemos claro", ha afirmado el alcalde.