Los Pedroches quiere posicionarse como destino turístico en torno al jamón ibérico

La Mancomunidad de municipios de Los Pedroches ha iniciado el proyecto de implantación de un club de producto turístico para la Ruta del Jamón 100% ibérico de Los Pedroches. Esta iniciativa forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) de la Mancomunidad, financiado con fondos Next Generation, y cuenta con un presupuesto de 55.000 euros. El objetivo se centra en posicionar la comarca como destino gastronómico y de experiencias de referencia en torno al jamón ibérico, la dehesa y la cultura de la comarca.

El enfoque de Club de Producto Turístico, que fue promovido hace unos años por Turespaña, persigue establecer una alianza estratégica entre administraciones y empresas con la que garantizar estándares de calidad, sostenibilidad, promoción y comercialización bajo un ente gestor y unas reglas comunes, todo ello adaptado a la singularidad del jamón 100% ibérico Denominación de Origen Protegida Los Pedroches y al paisaje de dehesa de la comarca. La gestión de la iniciativa ha sido adjudicada a la consultora Adeitur.

Promoción conjunta

El club tiene como objetivo la generación de experiencias turísticas innovadoras, singulares y sostenibles en torno al jamón ibérico y la dehesa, así como la realización de acciones de promoción. En este proceso se prevé que participen propietarios de fincas de encinar, empresarios de secaderos y bodegas, restauración, tiendas, alojamientos, empresas de actividades y guías, agencias receptivas, oficinas de información, empresas del sector primario y otras industrias relacionadas.

El maón 100% ibérico es el producto estrella de Los Pedroches. / CÓRDOBA

Visibilidad nacional

Además, se ha creado una comisión técnica del proyecto en la que, junto a la Mancomunidad, participará el Centro de Iniciativas Empresariales y Turísticas, el Grupo de Desarrollo Rural Adroches y el Consejo Regulador de la DOP de Los Pedroches, que, junto a la mesa de seguimiento, velarán por el buen funcionamiento del club y la correcta aplicación del reglamento de participación.

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de los Pedroches, Santiago Cabello, ha destacado que "el Club del Jamón 100% Ibérico de Los Pedroches permitirá organizar la oferta en torno a un relato común —dehesa, montanera, secaderos, catas y restauración— y poner en el mercado experiencias de calidad con una gestión participada por el territorio. Este proyecto vertebra a administraciones y empresas bajo reglas claras y medibles, y nos ayudará a diversificar la economía comarcal y a ganar visibilidad nacional con una propuesta auténtica y sostenible".