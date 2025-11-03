Lucena
Licitada la reforma de los exteriores de la estación de Las Navas del Selpillar
El Ayuntamiento inserta esta obra en el Plan de Aldeas para el período 2024-2027
La remodelación de una de las zonas preferentes de la aldea de Las Navas del Selpillar prosigue con la reforma de los exteriores de la antigua estación, actual Centro Enogastronómico Olivino.
Las futuras actuaciones, en el entorno de la Vía Verde, figuran en el Plan de Aldeas, financiado por la Diputación de Córdoba, en el cuatrienio 2024-2027.
A final de octubre, el Ayuntamiento de Lucena publicaba la licitación de la ejecución, fundamentada en el proyecto de María Ángeles Raya, arquitecta municipal, y María de la O Moreno, arquitecta técnica municipal.
El presupuesto significa 101.839 euros, con un tiempo de materialización de cinco meses. Los trabajos comenzarán entre el final de este año y el inicio de 2026. La recepción de ofertas acaba el 18 de noviembre.
La actuación
Como propósito prioritario consta la reordenación del espacio, mediante un pavimento drenante, con piezas prefabricadas de material de hormigón. El césped y los recorridos interiores brindarán una plena accesibilidad en el entorno y la intervención comprenderá nuevas conducciones de saneamiento, abastecimiento y alumbrado público.
En los últimos años, el perímetro objeto de este proyecto ha asumido sucesivas intervenciones para su revalorización, en una zona que aúna los depósitos de agua, una marquesina y el edificio de vestuarios conectado con las pistas multiusos.
Los trabajos ideados por la concejalía de Obras se concretan en los sectores exteriores norte y oeste. El plan de obra se completa con el ajardinamiento del pavimento de celosía. De igual forma, se plantarán árboles de sombra, acompañados de alcorques prefabricados.
Finalmente, dentro de una parcela total de 4.067 metros cuadrados, aumentará la seguridad y comodidad una barandilla perimetral.
