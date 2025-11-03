La Junta incrementa la formación cualificada en Lucena para el sector del frío

El Centro Público de Formación Profesional para el Empleo de Lucena incorporará a su programa de cualificación laboral un taller de climatización y bombas de calor. La Junta de Andalucía ha consignado un millón de euros en el proyecto de presupuestos para 2026 con la finalidad de ampliar con maquinaria tecnológica el equipamiento de las dependencias ubicadas en el complejo de Los Santos.

El Ayuntamiento se ocupará de la obra civil, con el proyecto aún por definir, en un espacio de 400 metros cuadrados. La actuación promovida desde la Consejería de Empleo guarda conexión directa con las aspiraciones compartidas junto a la Asociación de Fabricantes Andaluces de Refrigeración (AFAR), con la pretensión de proporcionar formación adecuada a los futuros trabajadores del sector del frío industrial y la climatización.

La financiación procede del Fondo de Transición Justa a través del proyecto Core Step3 y configurará aulas con aerotermia de última generación, refrigerantes naturales, bombas de calor de alta eficiencia, robótica e inteligencia artificial. La delegada territorial de Empleo, María Dolores Gálvez, incidió este lunes en la voluntad de que «Lucena continúe siendo un referente en innovación y eficiencia energética». En su intervención junto al alcalde, Aurelio Fernández, subrayó la trascendencia de «formar en aquellas especialidades en las que hay empleo».

El taller de empleo integrará elementos de aerotermia, robótica e inteligencia artificial

El taller incorporará herramientas y equipos digitales y albergará programas formativos y certificados profesionales. En su intervención, el alcalde sostuvo la pertinencia de progresar «en esa posibilidad de seguir formando para acceder al mercado laboral», siempre «en las mejores condiciones para que las empresas» formalicen las contrataciones en el territorio.

Nueva oficina del SAE

Por lo demás, los presupuestos de la Junta correspondientes contemplan el comienzo de la ejecución de una nueva oficina del Servicio Andaluz de Empleo en Lucena. En un proyecto plurianual, el Ejecutivo andaluz consigna inicialmente 582.000 euros, destinados al proyecto técnico, dirección de obra e inicio de la actuación. La cronología financiera emplaza en 2027 otra inversión, superior a los 400.000 euros, para completar un montante que ronda el millón de euros.

Las futuras instalaciones se erigirán sobre la misma parcela donde actualmente permanece establecido el SAE, ubicadas en la ronda de San Francisco. Sobre una parcela de 1.600 metros cuadrados, la Consejería de Empleo prevé aumentar una superficie útil que, en estos momentos, ocupa 500 metros cuadrados.

La consejería de Empleo invertirá un millón de euros en la construcción de una nueva oficina del SAE y la actuación comenzará durante el año 2026

Este nuevo equipamiento figura en el Plan Renove de las oficinas de empleo, sustentado en un 66% por el Ejecutivo andaluz, con una aportación del 33% en el contenido económico por parte del Servicio Estatal Público de Empleo.

Nuevos servicios de Empleo

Durante su visita al ayuntamiento de Lucena, la delegada territorial de Empleo avanzó que la futura infraestructura será «muchísimo más moderna» e integrará nuevos servicios como el aula de formación a fin de «ponerla a la vanguardia en la provincia».

La obra terminará durante la anualidad 2027 y la Junta establecerá el modelo de gestión integral con la pretensión de proceder con perfiles estadísticos e incrementar la cartera de recursos, así como el asesoramiento a demandantes y empresas.

Entretanto transcurra la intervención, el Ayuntamiento y la Junta dispondrán un espacio alternativo para los 11 trabajadores del SAE y los siete empleados del SEPE, contemplándose, como opción temporal, la compatibilización del teletrabajo.

María Dolores Gálvez añadió que «el centro es un referente en el área territorial» de la Subbética cordobesa y aumentará su capacidad con mayor amplitud, big data y accesibilidad.