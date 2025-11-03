Sucesos
Dos investigados en Pozoblanco por hurtar unas joyas de una vivienda y venderlas en una tienda de compraventa de oro
Los presuntos autores de los hechos tienen 23 y 29 años de edad
La Guardia Civil investiga en Pozoblanco a un hombre de 23 años como presunto autor de un delito de hurto, así como a otro de 29 años como presunto autor de un delito de receptación, en las pesquisas por un robo de joyas cometido en la localidad.
Según informa este cuerpo en una nota de prensa, se recibió una denuncia el pasado 4 de septiembre, en el puesto de Pozoblanco, por un hurto de diversas joyas, valoradas en 1.500 euros, cometido en el interior de una vivienda. Inmediatamente, la Guardia Civil inició la investigación para esclarecer el hecho.
Vendidas en una tienda
Los primeros datos obtenidos, unidos a la inspección ocular practicada en el interior del inmueble, "permitieron a los investigadores de la Guardia Civil sospechar que las joyas sustraídas podrían haber sido vendidas en un local de compraventa de oro ubicado en la provincia", explica la nota policial. El autor del hurto habría entregado las joyas robadas a otro vecino de Pozoblanco, quien habría sido el encargado de venderlas en este local de compraventa de oro.
Tras acudir a este establecimiento, los guardias civiles localizaron unas joyas que podían corresponderse con las de la denuncia, por lo que fueron intervenidas.
Investigados
El desarrollo de la investigación permitió obtener indicios suficientes de la implicación en el hurto, de un vecino de Pozoblanco, quien ha sido investigado como presunto autor del hurto de las joyas y de otro vecino de la localidad como presunto autor de un delito receptación de las joyas sustraídas.
Investigados y diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.
- El arroz más grande de Andalucía se sirve en Montilla
- Fallece un hombre atrapado en su coche tras un accidente de tráfico en La Carlota
- Tres cordobeses, en la élite de la peluquería nacional
- Un fallecido y dos heridos graves en un accidente en la N-432 a la altura de Espiel
- La Policía localiza con vida y en buen estado al joven de Doña Mencía desaparecido en Alemania
- Una tromba de agua anega calles en Lucena y Priego y corta varias carreteras
- El cordobés buscado en Alemania es el hijo del alcalde de Doña Mencía
- Fallece Rafael Villa, referente empresarial y humano de El Carpio, a los 72 años de edad