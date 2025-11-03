Dos investigados en Pozoblanco por hurtar unas joyas de una vivienda y venderlas en una tienda de compraventa de oro

La Guardia Civil investiga en Pozoblanco a un hombre de 23 años como presunto autor de un delito de hurto, así como a otro de 29 años como presunto autor de un delito de receptación, en las pesquisas por un robo de joyas cometido en la localidad.

Según informa este cuerpo en una nota de prensa, se recibió una denuncia el pasado 4 de septiembre, en el puesto de Pozoblanco, por un hurto de diversas joyas, valoradas en 1.500 euros, cometido en el interior de una vivienda. Inmediatamente, la Guardia Civil inició la investigación para esclarecer el hecho.

Vendidas en una tienda

Los primeros datos obtenidos, unidos a la inspección ocular practicada en el interior del inmueble, "permitieron a los investigadores de la Guardia Civil sospechar que las joyas sustraídas podrían haber sido vendidas en un local de compraventa de oro ubicado en la provincia", explica la nota policial. El autor del hurto habría entregado las joyas robadas a otro vecino de Pozoblanco, quien habría sido el encargado de venderlas en este local de compraventa de oro.

Tras acudir a este establecimiento, los guardias civiles localizaron unas joyas que podían corresponderse con las de la denuncia, por lo que fueron intervenidas.

Investigados

El desarrollo de la investigación permitió obtener indicios suficientes de la implicación en el hurto, de un vecino de Pozoblanco, quien ha sido investigado como presunto autor del hurto de las joyas y de otro vecino de la localidad como presunto autor de un delito receptación de las joyas sustraídas.

Investigados y diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.